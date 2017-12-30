2018 asgari ücretiyle ilgili tüm detaylar

Milyonlarca kişi Aralık ayının başından beri 2018'in asgari ücretinin ne olacağına dair meraktaydı. Nihayet 2018 yılının asgari ücreti açıklandı. Peki asgari ücret ne oldu, Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 yılı için ne kadar oldu? Yaklaşık 6 milyon çalışanın büyük bir merakla beklediği 2018 asgari ücret net bin 603 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, asgari geçim indiriminin ne kadar olduğu konusunda sorgularını arttırdı.

100 LİRALIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK

2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret 199 TL’lik artışla net 1603 lira oldu. Hükümet ve işverenin oylarıyla kabul edilen asgari ücrete, işçilerin temsilcisi Türk-İş muhalefet şerhi koydu. Zammın yüzde 14 oranına çıkması ise, işçi, işveren ve hükümet arasında saatlerce süren pazarlıkla gerçekleşti. 100 TL’lik asgari ücret desteğinin de, 2018 yılında devam etmesi kararlaştırıldı.

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2018 NET ASGARİ ÜCRETİ BİN 603 LİRA

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararına göre aylık net bin 603 lira olarak açıklanan asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asgari ücret, yasal olarak belli ölçülere göre saptanan, işçiye bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ücrete deniyor.

TÜRK-İŞ BİN 893 LİRA İSTEMİŞTİ

Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılı taleplerini “Bizim resmi talebimiz, net 1893 lira 90 kuruş. Bu rakamı bize versinler, biz hemen yarın buna imza atalım” diyerek anlatmıştı. Atalay önceki gün de, 1893 liranın 1 kuruş altına dahi imza atmayacaklarını deklare ederek, işçilerin taleplerinde değişiklik olmadığını vurguladı.

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Türk-İş Genel Eğitim Sekretetri Nazmi Irgat,

İŞVEREN BİN 893 LİRAYI ÇOK BULMUŞTU

İşverenlerin temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konferasyonu (TİSK) ise, 100 liralık asgari ücret desteğinin kesildiğine dikkat çekmiş “Hedef enflasyon yüzde 7, ancak bizim maliyetimiz zaten yüzde 6 arttı” görüşünü dile getirmişti. İşverenler, asgari ücretin 6’şar aylık belirlenmesini istediklerini de açıklamıştı. Ayrıca TİSK, bin 893 lirayı çok bulmuştu.

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TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç,

BAKAN SARIEROĞLU: HERKES İÇİN İYİ BİR ASGARİ ÜCRET İSTİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Asgari ücret çalışma hayatımızın en temel unsurlarımızdan birisi. Asgari ücret, devletin sağlamış olduğu bir güvence. 15 yıldır milli geliri üç kart artıran hükümetimiz asgari ücret konusunda da ciddi bir artış sağladı. Herkesin beklentisini karşılayacak iyi bir ücret belirlemek istiyoruz" demişti.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu: Yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette kümülatif, reel olarak toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN MİNİ ZİRVE

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son asgari ücret kararını açıklayacağı saatten tam 5 saat sonra açıklama yaptı. 5 saatlik görüşmede Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile asgari ücreti görüştüğü iddia edildi.

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra 2018 asgari ücret rakamı açıklandı. Asgari ücretin 2018 rakamı 199 TL’lik artışla net 1603 lira oldu.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 2,029,50 SGK PRİMİ YÜZDE 14 284,13 İŞSİZLİK SİGORTA FONU YÜZDE 1

20,30

GELİR VERGİSİ YÜZDE 15

106,55 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

152,21 DAMGA VERGİSİ YÜZDE 07,59

15,40 NET ASGARİ ÜCRET

1,603,12



ASGARİ ÜCRET NETİNİN İŞVERENE MALİYETİ

2.029.50 lira brüt asgari ücrette SGK primi işveren payı olarak yüzde 15,5 alınıyor. Asgari ücretin SGK primi 314,57 lira. İşveren işsizlik sigorta fonu ise yüzde 2 ile 40,59 lira ediyor. İşverene toplam maliyet ise bu rakamların toplamıyla 2,384,66 lira oluyor.

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OYNAT 03:02 Asgari ücret açıklandı Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu asgari ücreti açıkladı. Bakan Sarıeroğlu 1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücretin net olarak 1603 lira brüt rakam ise 2029 TL olacağını dile getirdi.

2018 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE KADAR OLDU?

Bekar ve çocuksuz: 152.21

Evli, çalışan eş ve çocuksuz: 152.21

Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu: 175.04

Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu: 197.88

Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu: 228.32

Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz: 182.66

Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 205.49

Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu: 228.32

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 258.76

Bekar ve 1 çocuklu: 175.04

Bekar ve 2 çocuklu: 197.88

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Bekar ve 3 çocuklu: 228.32

Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra net asgari ücret tutarları şu şekilde...

TÜRK-İŞ BAŞKANI: BİN 603 LİRALIK ASGARİ ÜCRET YETERLİ DEĞİL

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "TÜİK resmi rakamını bin 893 lira olarak açıkladı. Bizlerde resmi teklifimizi bin 893 lira olduğunu ifade ettik. Maalesef bu 14.17 bizim için yeterli değil. Geçinilebilecek bir rakam olmadığını belirtiyoruz" dedi.

TİSK: CUMHURBAŞKANI ASGARİ ÜCRETE KARARLI DESTEK VERİYOR

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret desteğinin devamına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Hükümetimizin istihdama verdiği tarihi ve kararlı desteğin 2018 yılında da devam edecek olması, geleceğe daha umut dolu bakmamızı sağlamakla birlikte yeni istihdam imkanları yaratılmasının da önünü açacaktır." dedi.

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OYNAT 02:46 2018'de hayatımız değişecek Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

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2017 ASGARİ ÜCRETİ BİN 404 LİRA

2017 yılında asgari ücret aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlenmişti.

EKONOMİ Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu işçi bin 709 lira alacak

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