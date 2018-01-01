Ekonomi2018de hastaneden randevu almak çok kolay
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2018 MHRS randevusu nasıl alınır? ALO 182 MHRS hastane randevusu alma

2018'de hastaneden randevu almak çok kolay

Bildiğiniz gibi artık özel hastaneler gibi devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri ile aile hekimleri ve sağlık ocakları da dahil olmak üzere tamamı randevu sistemine geçmişti. 2018'de de hastaneden randevu almak çok kolay. Hastane randevusu nasıl alınır, internetten randevu nasıl alınır, MHRS nasıl kullanılır gibi sorularınızın cevabını bu yazımızda bulabileceksiniz.

Haber MerkeziYeni Şafak
MHRS ile hastanelerden randevu almanız çok kolay.
MHRS ile hastanelerden randevu almanız çok kolay.

İnternet üzerinden hastane randevusu alabilmeniz için öncelikle MHRS yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi için şifre almanız gerekir. Eğer e devlet şifreniz varsa sisteme üye olmadan E devlet şifreniz ile de girebilirsiniz ve randevu alabilirsiniz . İnternetten hastane randevusu almak için lütfen aşağıdaki aşamaları takip ediniz.

www.hastanerandevu.gov.tr adresine girin.

Ardından aşağıdaki resimde göründüğü gibi anasayfanın sağında yer alan Randevu Al menüsünü tıklayın.

Ardından randevu sistemine giriş için karşınıza aşağıdaki gibi giriş ekranı gelecektir.

T.C. Kimlik numaranızı, MHRS şifrenizi ve sağda yazan güvenlik kodunu yazdıktan sonra Giriş butonuna basın ve sisteme giriş yapın. Yukarıda da belirttiğimiz üzere sisteme e devlet şifreniz ile de giriş yapabilirsiniz. Üyeliğiniz yoksa Üye Ol seçeneğinden üye olabilir, eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız Hatırlamıyorum butonunu kullanarak yeni şifre alabilirsiniz.

Sisteme girişin ardından geriye randevu almak istediğiniz hastaneyi, polikliniği, doktoru seçmeniz ve randevu işlemini tamamlamanız gerekir.

İstediğiniz hastanede tedavi hakkı
EKONOMİ
İstediğiniz hastanede tedavi hakkı

Telefonda MHRS'den randevu nasıl alınır?

İnternetten şifre olmadan da hastane randevunuzu kolayca alabilirsiniz. Peki randevu hangi numaradan alınır?

Alo-182 hattını arayarak hastane randevusu alabilirsiniz. Telefonda 182’yi tuşlayıp ara butonuna basmanız yeterli. Başına il ya da ilçe kodu gibi kodlar eklemeniz gerekmez.

182'den haftasonu randevu alınır mı, nasıl randevu alabilirim, pazar günü randevu alınır mı ?

Sağlık Bakanlığı Alo-182 Randevu hattından haftanın 7 günü 24 saat randevu alabilirsiniz. Dolayısıyla hafta sonu da randevu alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başkası adına hastane randevu alma işlemi 182 hattından yapılır mı?

Evet 182 hattını arayarak kendi kimlik bilgilerinizi verdikten sonra randevu almak istediğiniz kişinin kimlik bilgilerini vererek randevu almak istediğiniz kişi adına randevu alabilirsiniz. Mhrs başkası adına randevu alma için parola istenmemektedir.

İşte taşeron kadroyla ilgili merak edilen sorular
EKONOMİ
İşte taşeron kadroyla ilgili merak edilen sorular

Cep telefonundan, tabletten ios ya da android işletim sistemlerinden hastaneye randevu nasıl alınır?

MHRS-Alo 182 Randevu sistemi uygulamasını google play ya da Appstore’dan indirebilir ve uygulama üzerinden de randevularınızı cep telefonu ya da tabletleriniz ile kolayca alabilirsiniz. Bunun için de MHRS sistemine üye olmanız ve kullanıcı şifresi almanız gerekiyor.

MHRS'den en erken ne zamana randevu alabilirim?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine sabah saat 07:00'ye kadar aynı gün içerisine, 07:00'den sonra ise en erken 1, en geç 15 gün sonrasına randevu oluşturabilirsiniz.

Aile hekimlerinden de aynı güne (en erken yarım saat sonrasına) , en geç 15 gün sonrasına randevu alınabilmektedir.

KPSS şartı aranmadan memurluk
EKONOMİ
KPSS şartı aranmadan memurluk

Taşeron işçide kadroya geçişler yarın başlıyor
EKONOMİ
Taşeron işçide kadroya geçişler yarın başlıyor

Taşeron işçi sınavının detayları belli oldu
EKONOMİ
Taşeron işçi sınavının detayları belli oldu

ÖNERİLEN VİDEOLAR
4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.

KAPAT

YUKARI