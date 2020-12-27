Ekonomi 2020 ihracat hedefi aşıldı Daha nice hedeflere inşallah
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 ihracat hedefi aşıldı: Daha nice hedeflere inşallah

2020 ihracat hedefi aşıldı: Daha nice hedeflere inşallah

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin 2020 ihracatının Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefi aştığını açıkladı. Pekcan, Twitter’dan “2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız” yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin 2020 ihracatının Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefi aştığını bildirdi.

Ruhsar Pekcan

"Daha nice hedeflere inşallah"

  • Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır. İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

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