Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor: İşte 2020 Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulandığı için Ramazan Bayramı bu yıl buruk geçti. Ancak ölüm ve vaka sayılarının düşmesiyle tedbirler gevşetildi, Kurban Bayramı sosyal mesafe gözetilerek her yıl olduğu gibi gerçekleşecek.

Diyanet ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacak mı?

Bayrama sayılı günler kala en çok merak edilen konular arasına emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı oldu. Diyanet tarafından bildirilen 2020 Kurban Bayramı tarihi 31 Temmuz olarak bildirilirken bayramın öncesinde verilen 1000 TL'lik ödemeler her yıl milyonlarca vatandaşla bayramdan hemen önce büyük bir maddi destek sağlıyor. 17 milyondan fazla emeklinin gündeminde yer alan bu konuya ilişkin ödeme tarihler ise geçtiğimiz hafta belli oldu. Peki, 2020 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ve hangi tarihte ödenecek?

OYNAT 00:58 'Yeni normal' kurban pazarlığı Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında bir dizi önlem alındığı, bunun yanında el sıkışarak pazarlık geleneğinin de kaldırıldığı bildirildi. Amasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar korona dolayısıyla fiziksel mesafe kuralına uyarak maskeli ve el sıkışmadan değnekle kurban pazarlığı yaptı. BiP'te paylaş

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı öncesinde verilecek olan, emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Yapılan açıklamada SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında yatacağı bildirildi.

OYNAT 02:16 Kurbanlık alırken dolandırılmamak için bu ayrıntıya dikkat Yaklaşan kurban bayramıyla beraber kurbanlıklar da pazarlara indi. Peki, kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli? Kapak atma nedir, iki yaş dişi nasıl anlaşılır, hayvan küpe sorgulaması nasıl yapılır?





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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.

İkramiyeler hangi tarihte hesaplarda olacak?

Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın birinci ve ikinci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.

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Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

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Emekli bayram ikramiyelerinden kimler yararlanabilecek?

- SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

- Şehit yakınları ve gaziler

- Ölüm aylığı alanlar

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

- Geçici köy korucuları

- Şeref aylığı alanlar

- Şampiyon sporcular,

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.