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Ekonomi Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor İşte 2020 Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor: İşte 2020 Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih

Geçtiğimiz hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere müjdeli haberi vermiş, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi duyurmuşu. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 17 milyondan fazla emeklinin en çok merak ettiği konu bu oldu. Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayan vatandaşların 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte konuya ilgili bütün detaylar…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı günü bekliyor.
Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı günü bekliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulandığı için Ramazan Bayramı bu yıl buruk geçti. Ancak ölüm ve vaka sayılarının düşmesiyle tedbirler gevşetildi, Kurban Bayramı sosyal mesafe gözetilerek her yıl olduğu gibi gerçekleşecek.

Diyanet ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacak mı?

Bayrama sayılı günler kala en çok merak edilen konular arasına emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı oldu. Diyanet tarafından bildirilen 2020 Kurban Bayramı tarihi 31 Temmuz olarak bildirilirken bayramın öncesinde verilen 1000 TL'lik ödemeler her yıl milyonlarca vatandaşla bayramdan hemen önce büyük bir maddi destek sağlıyor. 17 milyondan fazla emeklinin gündeminde yer alan bu konuya ilişkin ödeme tarihler ise geçtiğimiz hafta belli oldu. Peki, 2020 Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ve hangi tarihte ödenecek?

'Yeni normal' kurban pazarlığı
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'Yeni normal' kurban pazarlığı
Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında bir dizi önlem alındığı, bunun yanında el sıkışarak pazarlık geleneğinin de kaldırıldığı bildirildi. Amasya'nın Suluova ilçesinde vatandaşlar korona dolayısıyla fiziksel mesafe kuralına uyarak maskeli ve el sıkışmadan değnekle kurban pazarlığı yaptı.

Kurban Bayramı ikramiyesi
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Kurban Bayramı ikramiyesi

Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu
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Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı öncesinde verilecek olan, emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Yapılan açıklamada SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında yatacağı bildirildi.

Kurbanlık alırken dolandırılmamak için bu ayrıntıya dikkat
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Kurbanlık alırken dolandırılmamak için bu ayrıntıya dikkat
Yaklaşan kurban bayramıyla beraber kurbanlıklar da pazarlara indi. Peki, kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmeli? Kapak atma nedir, iki yaş dişi nasıl anlaşılır, hayvan küpe sorgulaması nasıl yapılır?


İstanbul'da toplu ulaşıma Kurban Bayramı indirimi
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İstanbul'da toplu ulaşıma Kurban Bayramı indirimi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.

İkramiyeler hangi tarihte hesaplarda olacak?

Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın birinci ve ikinci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.

Ay sonuna kadar hesapta: Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
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Ay sonuna kadar hesapta: Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020

Kurbanlıkta rekor bağış: Hisse bedeli en az 1800 lira
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Kurbanlıkta rekor bağış: Hisse bedeli en az 1800 lira

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı: Bayram 31 Temmuz'da başlayacak
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı: Bayram 31 Temmuz'da başlayacak

Emekli bayram ikramiyelerinden kimler yararlanabilecek?

- SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

- Şehit yakınları ve gaziler

- Ölüm aylığı alanlar

- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

- Geçici köy korucuları

- Şeref aylığı alanlar

- Şampiyon sporcular,

- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Bilim Kurulu üyesinden kurban pazarında 'koronavirüs' uyarısı: Pazarlığı son güne bırakmayın
FOTOĞRAF 7
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Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ayaz, Mamak ilçesinde bulunan Ortaköy Kurban Pazarı'nı gezdi.
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Prof. Dr. Ayaz, henüz yeni kurulan pazarda Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bilim kurullarının belirlediği tedbirler konusunda vatandaşı uyardı. Ayaz, besiciler ile kurbanlık almak için pazarı ziyaret edenlerden özellikle maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat etmelerini, el hijyenine özel hassasiyet göstermelerini istedi. Ayaz, pazarlık yaparken temastan kaçınılmasını, tokalaşma yerine mesafeye dikkat edilerek, sopa kullanılmasını önerdi.
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Prof. Dr. Ayaz'ın uyarılarını dikkate alanların, kurallara uymaya çalıştığı görüldü. Maske takıp, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat eden besicilerin, pazarlık yaparken de 1 metrelik sopa kullandığı görüldü.
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Ayaz, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk oluşması muhtemel alanlardan kurban pazarlarının salgın açısından riskli olduğunu belirtti.
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Ayaz, bu yüzden pazarlarda giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması gerektiğini, hayvanların nakil belgesi ile sağlık raporlarının mutlaka bulunması ve kulak küpe numaralarına göre sisteme kayıtlı olması gerektiğini kaydetti.
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Prof. Dr. Ayaz, bu yıl 3,5 milyon hayvanın kesileceğini hatırlatarak, şöyle konuştu: Bu hayvanların hareketliliği çok yoğun olacak bu dönemde, bu yüzden hayvan pazarlarında salgın tedbirleri çok önemli. Hayvanların içinde bulunduğu çadırlar arasında en az 2 metre mesafe kuralı var. Kurban pazarında bulunan besiciler ve müşterilerin ateşleri sık sık ölçülecek. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar içeri alınmayacak. Girişlerde el dezenfektanı uygulaması olacak. Sık sık maske kontrolü yapılacak, hayvan satıcılarının ve ziyaretçilerin maske kullanımı çok önemli. İçeride sosyal temasın önlenmesi ve korunması için pazarlıkta tokalaşma usulü uygulanmayacak. İçeride 8 metre kareye bir kişi düşecek şekilde insan sayısı belirlenecek. Giriş çıkışlar kontrollü olduğu için içerideki toplam hayvan satış yerinin metrekaresi hesaplanarak içerideki insan sayısı belirlenecek. Çıkışlar olana kadar bir süre girecekler bekletilecek.
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Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, kurban pazarına alınacak hayvan sayısında sınır olmadığını bu nedenle pazarların yeterince yoğun olacağını kaydederek, Vatandaşların mutlaka bireysel olarak gelmelerini öneriyoruz, ailece gelmesinler, kalabalık olmasın, bu çok önemli. Risk grubunda olan vatandaşların kurban pazarlarına kendileri değil yakınlarının gelmesi lazım. İsterlerse market ya da kasaplardan online kanallardan da alabilirler. O zaman da kurbanlıkları soğuk zincir altından verilecektir. Kurban kesimleri bayramın birinci günü yoğunlaşıyor, satışlar ise son güne kalıyor. Yoğunluğun azalması için bayrama kalan süre içinde günlere yayarak alım işleminin yapılması önemlidir. Son güne bırakılmamalı. Bu yıl kesimler kural gereği randevu usulü yapılacak. Bu nedenle bayramın birinci günü değil diğer günlere de yayılacağını öngörüyoruz dedi.
Bilim Kurulu üyesinden kurban pazarında 'koronavirüs' uyarısı: Pazarlığı son güne bırakmayın
Tarım ve Orman Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Ankara'daki kurban pazarında, salgına karşı alınması gereken tedbirleri anlattı, vatandaşı maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

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