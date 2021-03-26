Ekonomi En pahalı uçak bileti Tek yön için 15 bin TL ödendi
İŞ DÜNYASI

2020 yılının en pahalı uçak bileti: Tek yön için 15 bin TL ödendi

En pahalı uçak bileti: Tek yön için 15 bin TL ödendi

2020 yılının uçuş verilerine bakıldığında en pahalı uçak biletleri temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alınırken, en pahalı tek yön uçak bileti ise iç hatlarda bin 245 lira, dış hatlarda 15 bin 034 liraya alıcı buldu.

Haber Merkezi DHA
2020 yılının en pahalı uçak bileti: Tek yön için 15 bin TL ödendi
Foto/arşiv

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, 2020’nin mart ayında uluslararası ve ülke içi seyahatlere kısıtlamalar getirilmiş ve haziran ayından itibaren uçuş kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılmıştı.

Türkiye'nin önde gelen online uçak bileti ve otobüs bileti platformu tarafından hazırlanan 2020 Seyahat Raporu’na göre uçuş kısıtlamalarının yüksek olduğu mart, nisan ve mayıs ayları, uçak biletlerinin en ucuz olarak kayda geçtiği dönem oldu.

2020’nin en pahalı uçak biletleri ise temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alındı.

TEK YÖNE 15 BİN TL

En pahalı tek yön bilet iç hatlarda İstanbul-Bodrum uçuşu için 1 bin 245 liraya alıcı bulurken, dış hatlarda ise İstanbul-Şanghay hattında 15 bin 034 liraya satıldı.

Böylece İstanbul-Şangay hattında satılan bilet, 2020’nin en pahalı uçak bileti olarak kayıtlara geçti.

EN UCUZ BİLET 53,99 LİRAYDI

Platformun paylaştığı verilere göre, 2020’nin en ucuz tek yön bileti, yurt içinde Ankara-Antalya hattında 53,99 liraya satıldı. 121,98 liraya satılan İzmir-Adana bileti ise geçtiğimiz yılın en ucuz gidiş-dönüş bileti oldu. Bin 884,54 liraya satılan İstanbul-İzmir uçuşu, en pahalı gidiş dönüş bileti oldu. Yurt dışı destinasyonunda satılan en ucuz tek yön bilet 78,43 liraya Antalya-Viyana uçuşu için satın alındı.

  • 581,28 liraya satılan İstanbul-Priştina bileti ise en ucuz yurt dışı gidiş dönüş bileti olarak kayıtlara geçti. 2020’nin en pahalı gidiş dönüş bileti, 13.867,37 liraya Hermosillo (Meksika) - İstanbul hattında satıldı.

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