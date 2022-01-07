2021'de elektrikli ve hibrit otomobil satışları katlandı

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan derlemeye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalarak 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları 2021 yılında, geçen yıla göre yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 yükselişle 175 bin 497 adede ulaştı.

Geçen yıl otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretimi tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

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Bunun yanı sıra oto gazlı otomobil satışlarında da azalış kaydedildi. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları da son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

FOTOĞRAF 33 Pandemi sürecinde uzun bir dönem yükseliş trendinde olan otomobil fiyatları döviz kurundaki düşüş ile gerilemeye başladı. Dövizdeki düşüş ile ilk etapta sıfır araçlarda yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş yaşandı. Sıfır araçlardaki düşüş de ikinci el otomobil piyasasında fiyatların gerilemesine neden oldu. Araç fiyatlarındaki değişiklikler sonucu vatandaşlar araç almadan beklemeye yönelirken otomobil pazarları da boş kaldı. “Yükseliş durdu ve fiyatlar düştü”<br><br>İkinci el otomobil pazarlarında yaşanan durgunluk ile ilgili açıklamalarda bulunan galerici Mehmet Efe Öntürk, ‘’Pandemi döneminde küresel hammadde kriziyle beraber otomobil fiyatları sürekli olarak yükseliş trendindeydi. Son dönemde bu yükseliş durdu ve fiyatlar düştü. Döviz kurundaki gerilemeyle birlikte otomobil fiyatlarında yaklaşık yüzde 10 kadar düşüş oldu. Buna rağmen vatandaşlar araç fiyatlarının dövize bağlı olarak daha fazla düşeceğini düşünüyor. Bu nedenle araç almıyorlar. Otomobil pazarında sessizlik hakim. Fiyatların dengelenmesini umuyoruz’’ dedi. “Dengeli bir piyasa olmasını istiyoruz”<br><br><br>Galerici Gökhan Ardeşen ise \"Uzun zamandır otomobil fiyatları yükseliyordu. Bu yükseliş döneminde vatandaşlar çok fazla talep gösteriyordu. Şuanda ise fiyatlar düşüşte buna rağmen talep olmuyor. Fiyatlarda indirim de yapsak müşteriler araç almıyor. Çünkü vatandaşlar daha fazla düşüş olacağını düşünüyor. Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle belirsizlik var. Biz stabil, dengeli bir piyasa olmasını istiyoruz\" diye konuştu. İkinci otomobil fiyatları düştü ama pazarlarda sessizlik hakim: Satıcılar nedenini açıkladı Döviz kurundaki düşüş ile birlikte sıfır otomobil fiyatları da geriledi. Otomobil fiyatlarının gerilemesi, ikinci el otomobile de olumlu yansıdı. Ancak fiyatlar düşmesine rağmen otomobil pazarları boş kaldı. Galericiler bu durumun nedenini açıkladı.

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Benzinli otomobiller ilk sırada

Türkiye otomobil pazarında, geçen yıl benzinli otomobiller 373 bin 600 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 110 bin 523 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları geçen yıl 49 bin 493'e ulaşırken, oto gazlı otomobil satışları 25 bin 391 ve elektrikli otomobil satışı da 2 bin 846 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında 317 bin 630 benzinli, 240 bin 819 dizel, 26 bin 685 oto gazlı, 24 bin 131 hibrit ve 844 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

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Hibrit satışları yüzde 105,1, elektrikli satışları yüzde 237,2 arttı

Benzinli otomobil satışları geçen yıl, 2020 yılına göre yüzde 17,6 artarken, oto gazlı otomobil satışları yüzde 4,8, dizel otomobil satışları da yüzde 54,1 geriledi.

Hibrit otomobil satışları yüzde 105,1 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 237,2 artış gösterdi.

Dizel otomobillerin payı yüzde 19,7'ye geriledi

Geçen yıl yüzde 39,5 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, 2021'de yüzde 19,7'ye geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 52,1'den yüzde 66,5'e ve oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,4'ten 4,5'e yükseldi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,5'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 4'ten yüzde 8,8'e çıktı.

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Veriler, satışlardaki artış trendinin sürmesine karşın dünyada da henüz yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, ilerleyen dönemlerde dünyadaki gelişmelerle birlikte daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.