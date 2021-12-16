Yaşlılık maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret rakamları açıklandı. Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2022 asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yaşandı. 2022 asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "2022 yılında uygulanacak asgari ücret en az 4 bin 250 lira olacak. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan yeni rakamlarla birlikte yaşlılık maaşı da merak ediliyor.

Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet doğrultusundan karşılanması amacıyla aranan gelir sınırı da artacak.

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Böylece daha çok bireyin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması olası olacak. Bu bağlamda yaşlılık aylıklarına yapılacak zam da memur maaşlarına endeksli. Yalnızca bu aylıklardan yararlanmak için aranan gelir şartı asgari ücretle göre değişiyor.

Engelli aylığı, yaşlılık ödemeleri gibi derli toplu olarak ödenen desteklere de Ocak ayında zam alacak. Bu ödemelere 6 aylık Aralıklarla belli artış oranlarıyla zam yapılır.



