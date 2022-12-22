2022 yılında birleşme ve satın almalar 5,3 milyar dolar

KPMG Türkiye, 2022 yılının ulusal ve küresel boyutta ekonomik performans ve yatırım karnesinin yansıması olan ‘KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2022’ raporunun sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, dünyada birleşme ve satın alma işlemleri 2021 yılına kıyasla işlem hacmi açısından düşüş sergilerken işlem adetleri açısından geçen seneki rekor seviyesine yaklaştı. 2022 yılında dünyada yaklaşık 3,5 trilyon dolar değerinde birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, Türkiye’de ise işlem hacimleri düşerken işlem sayısı da benzer şekilde düştü.

YABANCI YATIRIMCI YERLİYİ AŞTI

Değeri açıklanan işlemlerin toplam hacmi 5,3 milyar dolara ulaşırken değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte tahmini toplam işlem hacminin 6,5 milyar dolar olduğu öngörüldü. Raporda 2023 yılı için iyimser beklenti korunuyor, teknoloji ve üretim sektörlerine olan ilgi ile beraber işlem hacimlerinin ve adetlerinin artacağı öngörülüyor. Yabancı yatırımcılar 2022 yılında toplam 67 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma işlem sayısı, 2022 yılında geçmiş yıllara paralellik göstererek toplam işlem sayısının yüzde 32’sini oluşturdu. Buna karşın, 2022 yılında yabancı yatırımcıların işlem hacmi 3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve toplam işlem hacminden aldıkları pay yüzde 58 ile yerli yatırımcıların üzerinde kaldı.

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