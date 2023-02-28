2023 yılı dış kaynaktan pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru kılavuzu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.