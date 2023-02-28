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Ekonomi

2023 yılı dış kaynaktan pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru kılavuzu

2023 yılı dış kaynaktan pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru kılavuzu yayınlandı. Sınav, 19 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlandığı bildirildi.

06:30 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.


#Basın İlan Kurumu
#Pilot
#Muvazzaf Subay
2 saat önce
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2023 yılı dış kaynaktan pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru kılavuzu
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