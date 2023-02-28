Foto: Arşiv.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.
#Basın İlan Kurumu
#Pilot
#Muvazzaf Subay
2 saat önce
2023 yılı dış kaynaktan pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvuru kılavuzu
Deprem bölgesi için avans ödemesi: Bugün itibariyle başvurular alınacak
Bağcılar TEM Otoyolu'nda feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
Malatya ve İzmir'den sonra Çanakkale de sallandı
Aydın’da kan donduran görüntüler: Yere yatırdığı adamı defalarca bıçakladı
Kocaeli’de fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı