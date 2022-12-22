2023 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün açıklanacak
Asgari ücret 2023 son dakika haberi. Yeni asgari ücret bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. Böylece Türkiye'nin ana gündemi olan 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu yanıt bulacak. Asgari ücret zammı öncesi Bakan Bilgin'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte milyonların en çok merak ettiği işveren maliyetleri ve zam oranları dahil net-brüt asgari ücret tablosu...
Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücrete çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği üç toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan, TÜRK-İŞ'in 9 bin lira talebiyle ilgili de şunları söylemişti:
"Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı, 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 12.00 civarında 2023 yılının yeni asgari ücret rakamını açıklanacağı öğrenildi. Asgari ücretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında işçi ve işverenlerle beraber açıklanması bekleniyor.
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BAKAN BİLGİN'DEN HEYECANLANDIRAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI VİDEOSU
7-14-20 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından sonuç çıkmayınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e talimatı verdi. Bu talimat sonrası Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleriyle görüştü. Bilgin, görüşme sonrası dün akşam saatlerinde heyecanlandıran videolu bir asgari ücret paylaşımı yaptı. 'Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında' vurgusu yapılan videoya ilişkin Bakan Bilgin, "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz. Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" notunu düştü.
ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
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Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.