2023 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün açıklanacak

Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücrete çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği üç toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısında "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, TÜRK-İŞ'in 9 bin lira talebiyle ilgili de şunları söylemişti:

"Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı, 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 12.00 civarında 2023 yılının yeni asgari ücret rakamını açıklanacağı öğrenildi. Asgari ücretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında işçi ve işverenlerle beraber açıklanması bekleniyor.

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BAKAN BİLGİN'DEN HEYECANLANDIRAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI VİDEOSU

7-14-20 Aralık Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından sonuç çıkmayınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e talimatı verdi. Bu talimat sonrası Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleriyle görüştü. Bilgin, görüşme sonrası dün akşam saatlerinde heyecanlandıran videolu bir asgari ücret paylaşımı yaptı. 'Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında' vurgusu yapılan videoya ilişkin Bakan Bilgin, "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz. Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" notunu düştü.

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

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Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

FOTOĞRAF 13 Emlak piyasasında yılsonu hareketliliği arttı. Asgari ücret zammı öncesi hem satılık hem de kiralık dairelere talep arttı. Özellikle kiralık daire arayanlar, asgari ücret zammından sonra fiyatların yükseleceğini düşünerek kolları sıvadı. Kiralık ev bulma telaşına giren vatandaşlar, bir an önce ev bulmak istiyor. Ayrıca ev sahipleri de asgari ücret zammını bekleyip, zamma göre evine kiracı bulmak istiyor. Bazı ev sahipleri ise dairesinin kiralık fiyatını yüksek tutuyor. Öte yandan emlakçılar çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirterek, asgari ücret zammından önce hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının arttığını söyledi. Asgari ücret öncesi hızlı hareket etmek isteyen vatandaşlar konutlara talep gösterirken, emlakçılar bu dönemde kiralık daire arayanların istediklerini alamadıklarını söyledi. Bazı vatandaşların ise yüksek fiyattan daire bulabildiğini söyleyen emlakçılar, ortalama olarak kiralık ve satılık dairelere son bir hafta içinde yüzde 20-30 civarında bir artış görüldüğünü kaydetti. Emlakçılar, asgari ücret sonrası hem kiralık hem de satılık konutların fiyatlarının artacağını düşünüyor. Bir haftada yüzde 20-30 artış yaşandıİstanbul Bahçelievler’de 2+1 kiralık dairelerin ortalama fiyatı son bir haftada 7 bin liradan 8 bin liraya çıkarak yaklaşık bin liralık bir artış yaşadı. 3+1 daireler ise aynı bölgede 8 bin liradan 10 bin liraya yükselerek 2 bin liralık bir artış gördü. Ev arayanlar asgari ücretten önce ev bulmak için ellini çabuk tutuyorEmlak piyasasında yılsonu hareketliliğinin arttığını söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, “Özellikle kiralık ev arayışları arttı. Ev arayanlar asgari ücretten önce ev bulmak için ellini çabuk tutuyor. Asgari ücret sonra kiraların yükseleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Mal sahipleri asgari ücrete gelen zam oranında artış yapmak için bekliyorEv sahiplerinin de asgari ücretin açıklanmasını beklediğini söyleyen Başaran, “Asgari ücrete gelen zam oranında mal sahiplerinin artış yaparak, evlerine bu zam doğrultusunda kiracı bulmayı bekliyorlar. Şu anda bekleyen mal sahipleri veya kira fiyatını çok yüksek söyleyenler var. Kiralık daire bulamayanlar da haliyle arayış içerisinde” dedi. Son günlerde asgari ücret toplantılarının gündemde yer almasıyla şimdiden kiralık daire fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Başaran, “Bu hafta asgari ücret gündeminden dolayı fiyatlarda ufak artışlar gerçekleşti. 2+1 dairelerde bin liralık bir fark oluştu. 3+1 dairelerde ise 2 bin liralık bir artış oldu. Şu anda 2+1 daireler ortalama 7 bin liradan 8 bin liraya çıktı. 8 bin lira olan 3+1 daireler ise 10 bin lirayı gördü” açıklamalarında bulundu. Kiralık ev arayanların yoğun bir talebi olduğunu söyleyen Başaran, “Şu anda daire arayan vatandaşlar bir an önce ev bulma telaşına girdiler. Şu anda talep çok yüksek. Ev bulan vatandaşlar oluyor ancak biraz yüksek fiyatlardan kiralıyorlar. Asgari ücretin açıklanmasından sonra hem kiralık hem de satılık konutlarda bir yükseliş göreceğiz. Asgari ücrete gelen zam sonrası kiralık ve satılık konutlar da yüzde 20-30 bir artış görebileceğimizi düşünüyorum dedi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden düzenlenecek. Konuya ilişkin olarak Başaran, şunları söyledi: “Emlak sektörüne iyi gelecek bir düzenleme. Bu durumunda belki de fahiş fiyatların önüne geçilecek. Bu çalışmayı olumlu buluyorum.” Zam öncesi asgari ücret fırsatçılığı: Fiyatlar yüzde 30 arttı Emlak piyasasında asgari ücret hareketliliği arttı. Özellikle kiralık ev arayanlar, asgari ücrete yapılacak artıştan önce daire bulma telaşına girdi. Mal sahipleri ise asgari ücret zammı sonrası dairesinin kiralık fiyatını artırmak için bekliyor. Hem kiralık hem de satılık konutlarda fiyatlar yükseldi.

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