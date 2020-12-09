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Ekonomi 2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak 7,6 milyon iş ortadan kalkacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak: 7,6 milyon iş ortadan kalkacak

2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak: 7,6 milyon iş ortadan kalkacak

MESS ve SAP Genç Profesyoneller Programı açılış töreninde konuşan MESS Genel Sekreteri Fatih Ay, "Araştırmalara göre, 2030 yılına kadar yüzde 20-25 otomasyon seviyesine ulaşırsak yaklaşık 7,6 milyon iş ortadan kalkacak. 8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak. Bununla beraber aslında daha hiç olmayan 1,8 milyon iş beraberinde gelecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

MESS ve SAP Genç Profesyoneller Programı açılış töreni, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve MESS Genel Sekreteri Fatih Ay'ın katılımıyla online olarak gerçekleşti.

Açılışta konuşan MESS Genel Sekreteri Fatih Ay, Türkiye'de yakın gelecekte iş kollarında büyük yenilikler olacağını söyleyerek şunları kaydetti:

  • "Bu misyon doğrultusunda yürütülen Genç Profesyoneller Programı, hem iş hayatında bir adım öne geçmeniz için size katkı sağlıyor hem de sizler gibi donanımlı geleceğin lider adaylarını dünyanın daha iyi bir geleceğe sahip olması için yetiştiriyor. Son 2 yıl içerisinde 5 kez düzenlenen bu programa 120'den fazla gencimiz katıldı ve güzel iş fırsatları yakaladı.

Araştırmalara göre, 2030 yılına kadar yüzde 20-25 otomasyon seviyesine ulaşılması halinde yaklaşık 7,6 milyon işin ortadan kalkacağını belirten Ay, "8,9 milyon yeni iş ortaya çıkacak. Bununla beraber aslında daha hiç olmayan 1,8 milyon iş beraberinde gelecek. Bu Türkiye'de yapılan bir araştırmanın sonuçları. Yeniden şekillenen iş süreçlerinde rekabet edebilmek için yeni beceri ve yetkinlikler kazanmak zorundayız. Sadece bireyler olarak değil, kurumlar, hatta toplumsal bazda yeni beceri ve yetkinlikleri edinmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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"Problem çözme yetkinliği, bu programın ana omurgasını oluşturuyor"

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da problem çözme yetkinliğinin bu programın ana omurgasını oluşturduğunu vurgulayarak, 20 yıl önceki mühendislerin bu programlarda ürünü, ürünün nasıl kullanılacağını öğrendiğini ancak problemi nasıl çözeceği ile ilgili metodolojiyi çok fazla öğrenme şansına sahip olmadığını söyledi.

Candan, "Yaptığımız işte 3 tane bileşen var. Bir tanesi platform, ikinci önemli bileşen insan, diğeri de süreç. Süreçte insanı giydirmeden bir platform üzerinde var edebilmek bugünün dünyasında mümkün değil, geçmişte de mümkün değildi. Hiçbir zaman da mümkün olmayacak. Biz ne kadar yapay zeka da desek, büyük veri algoritmaları da desek her zaman süreç, insan ve platformla çözüm buluyor." diye konuştu.

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