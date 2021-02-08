Ekonomi 21 daire ve işyeri kiraya veriliyor
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21 daire ve işyeri kiraya veriliyor

Darülaceze Başkanlığı, 21 daire ve işyerini kiraya vereceğini duyurdu. İhale, 23 Şubat'ta başlayıp açık artırma usulü yapılacak. Kiraya verilecek dair ve işyerleri İstanbul'da Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sultangazi ve Şişli ilçeleriyle Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Darülaceze Başkanlığı.
Darülaceze Başkanlığı.

Mülkiyeti Darülaceze Başkanlığına ait olan İstanbul'da Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sultangazi ve Şişli ilçeleriyle Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen konut ve işyerleri 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile Darülaceze Başkanlığı Çok amaçlı Salonunda 23/02/2021 tarihi Salı günü saat 14:00'da liste sırasına göre ayrı ayrı kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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