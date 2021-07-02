21 faizsiz konut şirketi kapatıldı: Tasfiye edilen firmalar arasında Emin Evim var mı?

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

21 FAİZSİZ KONUT ŞİRKETİ TASFİYE EDİLDİ

Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.

EKONOMİ Şatları yerine getirmeyen 21 faizsiz konut şirketi BDDK kararı ile tasfiye edildi

BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.

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"İZİNSİZ FAALİYETTE BULUNMAK"

BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.

Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

EKONOMİ Faizsiz konut satan 21 şirket tasfiye edildi: İşte BDDK'nın tasfiye ettiği şirketler

TASFİYE EDİLEN FAİZSİZ KONUT ŞİRKETLERİ

İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketlerin listesi şöyle:

1 İktisatevim Gayrimenkul AŞ

2 Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ

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3 Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

4 Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ

5 Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

6 Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ

7 Yaşamevim Gayrimenkul AŞ

8 HH Aydın Yatırım Holding AŞ

9 İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

10 Varlıkevim Gayrimenkul AŞ

11 İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ

12 İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ

13 Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ

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14 Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

15 Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ

16 Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ

17 Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ

18 Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ

19 Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ

20 Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ

21 Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ

EKONOMİ Eminevim'den BDDK uyum sürecinde günlük teslimat rekoru

EMİN EVİM KAPATILDI MI?

Faizsiz ev almak isteyenlerin uğrak noktası hakine gelen faizsiz konut edindirme firmaları arasındaki Emin Evim firması tasfiye edilmedi.

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Tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemi Türkiye'de 1991 yılından beri uygulanıyor. Ancak, faiz hassasiyeti olanların yanı sıra, yüksek kredi maliyetlerine katlanmak istemeyenlerin başvurduğu sistemin yasal bir altyapısının olmaması ve isteyen herkesin şirket kurarak katılımcılardan para toplayabilmesi önemli riskleri de beraberinde getiriyordu.

TASFİYE NE DEMEK?

Tasfiye kelimesi genel olarak 'arıtma, temizleme ya da ayıklama' şeklinde cümle içerisinde kullanılabilir. Bununla beraber ayrıca değişik anlamlarda da ve konuya bağlı olarak değerlendirilebiliyor.

TASFİYE NEDİR?

Tasfiye kelimesi kullanılacak alana bağlı olarak değişik anlamları üzerinden kullanılabilmektedir.

Arıtma, ayıklama ve temizleme,

Özleştirme, (dilde tasfiye),

Bir ticaret kuruluşunun batması veya kapanması nedeniyle ortada kalan malın hesaplanması ve paylaşılma durumu,

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Değişik sebeplerden dolayı bir veya birden fazla kişinin işine son verme,

Bu gibi durumlar eşliğinde farklı anlamlar üzerinden tasfiye kelimesi kullanılabilir.

TASFİYE TDK KELİME ANLAMI

Aynı şekilde Türk Dil Kurumu üzerinde de tasfiye kelimesi yukarıda sayılan anlamlara gelmektedir. Yani kullanılacak konuya bağlı olarak pek çok değişik anlam üzerinden değerlendirmek mümkün. Ancak genel olarak arıtma, batan şirketin mallarının paylaşılması veya bir kişinin işten çıkarılması olarak söylemek mümkün. Gündelik yaşamda pek çok farklı konu içinde tasfiye kelimesi değerlendirilebilir.

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