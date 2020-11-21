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TÜRKİYE EKONOMİSİ

21 Kasım altın fiyatları: Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın piyasasında son durum: Hareketlilik devam ediyor

Altın fiyatlarında ani düşüş yaşamasıyla beraber binlerce yatırımcı gün içerisindeki bu gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Koronavirüs aşısı ile ilgili yaşanan iyi yönlü gelişmeler sonrası bu yatırım aracının yukarı yönlü grafiği tersine dönerken kritik sınırdan giderek uzaklaşan altın fiyatları vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Peki 21 Kasım 2020 altın fiyatları ne kadar?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların heyecanla beklediği altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bir dönem 520 TL’nin üzerinde işlem gören sarı metal geçtiğimiz haftalarda bu rakamın altına düşmüştü. Bu kapsamda vatandaşlar yatırım aracının iniş ve çıkışlarına göre; yatırımlarını değerlendirmek üzere altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 21 Kasım 2020 Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 458,75

Satış: 458,85

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış: 746,10

Satış: 771,30

Altın fiyatları dibi gördü
EKONOMİ
Altın fiyatları dibi gördü

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.492,10

Satış: 1.533,40

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.984,50

Satış: 3.071,80

Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
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Altın fiyatlarındaki son günlerdeki dalgalanmalardan dolayı, çeyrek altın 870 TL’ye kadar yükseldi ardından tekrar düşüşe geçti.
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Bu anlık fiyat değişikliği durumunun vatandaşlarda şaşkınlık oluşturduğunu söyleyen Sarraf Mustafa Zağlı, çeyrek altının son 1 senede 425 TL artışa geçtiğini ve fiyatların daha fazla artmaması gerektiğini söyledi.
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Önceden düğün alışverişi için gelenlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ama belirsiz ve yüksek fiyatlardan dolayı sadece yüzük alabildiklerini söyleyen Mustafa Zağlı, “Altın fiyatları artık günde değil dakika da dalgalanmakta...
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Altın fiyatların da o kadar çok dalgalanma, o kadar bir belirsizlik var ki dakika başı değişmesi ile birlikte müşteriler geliyor fiyat alıyor. Birkaç dakika içerisinde geri geldiğinde fiyat o kadar değişmiş oluyor ki biz bile müşteriye ne diyeceğimizi şaşırıyoruz...
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Yani süper derecede bir belirsizlik, bir dalgalanma içerisindeyiz. Fiyatlar da çok farklı bir kaosun içerisindeyiz. Satışlardan memnunuz. Altına yatırım fazla oluyor. 50-60 tane altın alan müşteri oluyor. Bunun sebebi ise geçen sene altının fiyatı ile bu sene altın fiyatının arasında 425 TL fark var...
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u çok afaki bir rakam ve önceden düzenciler geldiğinde a’dan z’ye kadar her şeyini verirdik şimdi ise 2 tane yüzük, 1 tane tektaş, 1 tane kolye, 1 tane bilezik alıyorlar. Şuan da o kadar belirsizlik içerisindeyiz ki tam net bir şey söyleyemiyoruz...
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Duyumlarımız var altının bin TL olacağı yönünde umarım öyle olmaz, altın olduğu yerde kalır.
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Dakika başı değişiyor: Çeyrek altının fiyatı bir senede 425 TL arttı
Son günlerde altın fiyatlarındaki artışlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, “Vatandaşlar 10 dakika önce sordukları fiyata altın alamıyorlar” dedi.

Altın için müthiş iddia: Yıl sonu tahminini açıkladı
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Korona virüs salgınıyla birlikte dünyada birçok alanda dengeler değişirken, küresel ekonomi piyasasında altın sürekli yükselişine devam ediyor.
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Haftaya rekor tazeleyerek giren altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.
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Son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, lira bazında yüzde 5’e yaklaştı.
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Altının yükselişini değerlendiren Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında artık bir öngörüde bulunamadıklarını, altının pandemi nedeni ile küresel piyasada yükselişe girdiğini ve yıl sonuna kadar 525 lirayı bulabileceği öngörüsünde bulundu.
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Öner, altında artık bir tahminde bulunamadıklarını söyledi. Altındın tahmin ettikleri süre gelmeden daha yüksek fiyatlara çıktığını belirten Öner, Pandeminin artmasıyla küresel piyasada yükselişe girmişti. Ülkemizde de doların lira karşısında aşırı yükselişe girmesiyle birlikte altın da lira karşısında hayli bir yükseldi.
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Şu an gram altın 505 lira civarında. Yıl sonuna 520, 525 lira bekliyoruz. Altın her zaman yatırımcısına kazandırdığı gibi yine kazandıracağını ön görüyorum.
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Özellikle düğünlerin bir saatte düşürülmesinden, çalgının ya da halayın kaldırılmasından, oyunların oynanamamasından dolayı insanlar düğünlerde eskisi gibi o tadı alamıyorlar. Kimisi düğününü erteledi, kimisi sade bir nikahla geçiştirdi.
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. Bu, haliyle altına da yansıyor. İnsanlar düğüne gidemeyince altında takmıyorlar. Çiftler eskisi kadar şaşalı altın almıyorlar. 6 adet bilezik alacakken, 2-3 adet alıyorlar. 2 metre ya da 1,5 metre zincir alacakken, daha sade, daha uygun zincir takıyorlar. Her zamanki gibi altın uzun vadede kazandırıyor. Tekrar kazandırmaya devam edecektir onu öngörüyoruz. Altın almalarını öneriyorum dedi.
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Altın için müthiş iddia: Yıl sonu tahminini açıkladı
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesiyle hareketlenen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Kıyıda köşede altını bulunanlar fiyatların daha ne kadar yukarı gideceğini merak ederken, Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner ise gram altın için yıl sonu tahminini açıkladı.


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