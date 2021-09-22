Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da 22 Eylül yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 1.393,25 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
22 Eylül BIST 100 rakamları: Borsa güne yükselişle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,55 artarak 1.393,25 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,33 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,45 azalışla 1.385,61 puandan tamamladı.

Analistler, Çinli Evergrande şirketinin Çin'in finansal istikrarını etkilemeyeceğine yönelik görüşün ağırlık kazanması ve bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde nispeten iyileşen risk algısıyla küresel pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini bildirdi.

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