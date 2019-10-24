Ekonomi 22 yıldır talep yok Tüketici bedel indirimi hakkını hiç kullanmıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

22 yıldır talep yok: Tüketici 'bedel indirimi' hakkını hiç kullanmıyor

22 yıldır talep yok: Tüketici 'bedel indirimi' hakkını hiç kullanmıyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Kanunen tüketicinin aldığı malın iadesini, değişimini, ücretsiz onarımını ve bedel indirimini talep etme hakkı vardır ancak yaptığımız değerlendirmelerde tüketici, 22 yıldan bu yana ne bize ne de hakem heyetlerine bedel indirimiyle ilgili herhangi bir talepte bulunmadı" dedi.

Haber Merkezi AA
Tüketicinin aldığı malın iadesini, değişimini, ücretsiz onarımını ve bedel indirimini talep etme hakkı var.
Tüketicinin aldığı malın iadesini, değişimini, ücretsiz onarımını ve bedel indirimini talep etme hakkı var.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı açıklamada, her yıl binlerce kişinin tüketici hakem heyetlerine ve mahkemelerine başvurduğunu söyledi.

Başvuruların büyük kısmını iade taleplerinin oluşturduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

  • "Kanunen tüketicinin aldığı malın iadesini, değişimini, ücretsiz onarımını ve bedel indirimini talep etme hakkı vardır ancak yaptığımız değerlendirmelerde tüketici, 22 yıldan bu yana ne bize ne de hakem heyetlerine bedel indirimiyle ilgili herhangi bir talepte bulunmadı. Yönlendirmelerimize rağmen bu hak anlaşılamadı. İade ve değişim hakkını çok fazla kişi talep ederken bedel indirimi hakkını ise kimse kullanmıyor. Bu hak, hakem heyetleri, tüketici mahkemeleri, satıcı ve sağlayacıların hiçbirinden talep edilmiyor."

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"Satıcıdan ödediğimiz paranın bir kısmını geri alabiliriz"

Şahin, tüketicilere bedel indirimi hakkını kullanmalarını tavsiye ederek, şöyle devam etti:

"Kullanımımızı engellemeyen ayıplı bir mal için iade ya da değişim talep etmek zorunda değiliz. Örneğin aldığımız bin liralık bir ürünün ayıbı için bedel indirimi talep ettiğimizde satıcıdan ödediğimiz paranın bir kısmını geri alabiliriz. Bu hem tüketici hem de satıcı için gayet mantıklı ve memnuniyet verici bir yöntemdir. Biz hem ödediğimiz paranın bir kısmını geri alarak o malı kullanmaya devam ediyoruz hem de satıcı malı geri alıp tamamen zarar etmemiş oluyor. Yani bu hak hem satıcıya hem de tüketiciye fayda sağladığı gibi ekonomiye de olumlu etki ediyor."

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"Tüketici bu hakkı bilmediği için kullanmıyor"

Tüketicilerin gerektiğinde bedel indirimi hakkını kullanması gerektiğini belirten Şahin, "Tüketici bu hakkı bilmediği için kullanmıyor. Bu yüzden tüketicilerimizi bu konuda uyarıyoruz. Bize gelen taleplerde 'Bedel indirimi hakkını kullanmak istiyor musunuz?' diye sorduğumuzda 'O nasıl oluyor?' diye geri dönüşler alıyoruz. Tüketici aldığı ürünü iade etmek veya değiştirmek için nasıl bir yöntem izliyorsa bedel indirimi için de aynı şeyi yapması yeterli." diye konuştu.

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