Altın fiyatları İngiltere'den gelen haberle dalgalanmaya başladı

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları 23 Aralık Çarşamba altın piyasasındaki güncel verileri gösterdi. Altın fiyatları İngiltere'de yayılan mutasyona uğrayan virüs açıklamaları nedeniyle dalgalanmaya başladı. Dün akşam saatlerinde yükselişe geçen altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459 lira oldu.

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira?



İstanbul Kapalıçarşı’da 458,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459 liradan, 3 bin 25 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 46 liradan, 418,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422,60 liradan, 2 bin 956 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 976 liradan, bin 478 liradan alınan Yarım Ziynet bin 488 liradan ve 739 liradan alınan Çeyrek Ziynet 744 liradan satıldı.