Ekonomi Altın fiyatları İngiltereden gelen haberle dalgalanmaya başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

23 Aralık altın fiyatları son durum ne? Çeyrek altın, gam altın kaç lira?

Altın fiyatları İngiltere'den gelen haberle dalgalanmaya başladı

Altın fiyatları yeniden yükseliyor! Çeyrek altın, gram altın fiyatları merak ediliyor! 23 Aralık Çarşamba gününde altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459 lira oldu. İşte çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları 23 Aralık Çarşamba altın piyasasındaki güncel verileri gösterdi. Altın fiyatları İngiltere'de yayılan mutasyona uğrayan virüs açıklamaları nedeniyle dalgalanmaya başladı. Dün akşam saatlerinde yükselişe geçen altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459 lira oldu.

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira?


İstanbul Kapalıçarşı’da 458,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459 liradan, 3 bin 25 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 46 liradan, 418,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422,60 liradan, 2 bin 956 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 976 liradan, bin 478 liradan alınan Yarım Ziynet bin 488 liradan ve 739 liradan alınan Çeyrek Ziynet 744 liradan satıldı.

Abone Ol Google News
47 bin liralık halay

47 bin liralık halay

​Damat ve 14 arkadaşı kuralları hiçe sayınca cezayı yedi.
Kadıköyde erken gol

Kadıköy'de erken gol

Kritik mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Limandan ayrıldı

Limandan ayrıldı

​Ataman ve Cengizhan da eşlik etti.
Poşetlere zam gelecek mi?

Poşetlere zam gelecek mi?

​Plastik poşetlerin 2021 yılındaki fiyatı belli oldu.
14 kardeşten bir tek o sağ kalmıştı

14 kardeşten bir tek o sağ kalmıştı

​Koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 522 deprem konutu temel atma törenine video-konferansla katıldı.

​6 milyar dolarlık keşfin ilginç hikayesi..
Bir buçuk milyon kişi 'havadan' öldü

Bir buçuk milyon kişi 'havadan' öldü

​Hindistan'da 'kirlilik' katliam boyutuna ulaştı.
Yusufeli'nde son 13 metre

Yusufeli'nde son 13 metre

​Dev iş makineleri vinçle havadan taşınıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.