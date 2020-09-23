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23 Eylül döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu euro ne kadar?

Dolar güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatlarında başlangıç rakamları belli oldu. Dolarda geçtiğimiz hafta başlayan yukarı yönlü hareket devam ediyor. Yatırımcılar ise doların kaç lira olduğunu ne kadardan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte dolar ve euroda son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
23 Eylül döviz fiyatları.
23 Eylül döviz fiyatları.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, Salı günü 7.67 liraya kadar yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6670 liradan, avro 8,9630 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,6650 liradan alınan dolar, 7,6670 liradan satılıyor. 8,9610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9630 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6540 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9780 lira olmuştu.

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