Dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, Salı günü 7.67 liraya kadar yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.
DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6670 liradan, avro 8,9630 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,6650 liradan alınan dolar, 7,6670 liradan satılıyor. 8,9610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9630 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6540 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9780 lira olmuştu.