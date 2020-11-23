Dolar haftaya nasıl başladı?

Faiz artırımının ardından sert düşen dövizler, geçen haftanın son işlem gününde hafif yükseldikten sonra, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylerde başladılar.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6520 liradan, avro 9,0860 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,6500 liradan alınan dolar, 7,6520 liradan satılıyor. 9,0840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0860 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6350 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0680 lira olmuştu.