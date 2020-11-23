Dolar haftaya nasıl başladı?

Ekonomi

İflas ile karıştırılan konkordato ne anlama geliyor: Koronavirüs salgınında artan başvurular merak konusu oldu

Özellikle koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan ekonomik buhran döneminde ticari faaliyetlerini sürdürmek isteyen ancak borçlarını ödemekte güçlük çeken şirketlerin en çok başvurduğu yöntem konkordato ilan etmek. Şirket sahipleri ve birçok vatandaş ‘Konkordato Nedir? Hangi durumlarda ilan edilir? Kimler Konkordato ilan edebilir?’ Diye İnternette aratmaya başladı. Avukat Devrim Nur Kayabalı, konkordatodan ile ilgili merak edilenleri açıkladı.