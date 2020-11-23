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Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

23 Kasım döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu?

Dolar haftaya nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform vurgusu ve faiz kararı sonrası sert düşüş yaşayan döviz fiyatlarında yeni haftanın ilk rakamları belli oldu. Yatırımcılar haftanın ilk işlem gününde doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını araştırıyor. İşte 23 Kasım 2020 döviz fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
23 Kasım döviz fiyatları
23 Kasım döviz fiyatları

Faiz artırımının ardından sert düşen dövizler, geçen haftanın son işlem gününde hafif yükseldikten sonra, yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylerde başladılar.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6520 liradan, avro 9,0860 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,6500 liradan alınan dolar, 7,6520 liradan satılıyor. 9,0840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0860 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6350 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0680 lira olmuştu.

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