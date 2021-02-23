Dolar güne kaç liradan başladı?

Küresel piyasalarda aşılamadaki ilerlemenin yarattığı iyimser havayla, yatırımcıların küresel ekonomide toparlanmanın hız kazanacağını öngörmeleriyle, dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine geriledi.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0250 liradan, avro 8,5520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,0230 liradan alınan dolar, 7,0250 liradan satılıyor. 8,5500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,5520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0480 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5580 lira olmuştu.