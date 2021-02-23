23 Şubat dolar fiyatları: Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar? Dolar güne kaç liradan başladı? Dolar başta sterlin ve euro olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında son yılların en düşük düzeylerine gerilerken yatırımcılar iç piyasada doların fiyatının kaç lira olduğunu euronun ne kadardan işlem gördüğünü araştırıyor. İşte dolar ve euroda son fiyatlar..

Haber Merkezi 23 Şubat 2021, 09:18 Son Güncelleme: 23 Şubat 2021, 09:19 Yeni Şafak