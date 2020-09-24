Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

24 Eylül döviz fiyatları: Doların fiyatı kaç lira oldu?

Dolar güne nasıl başladı?

Koronavirüste artan vaka sayıları ile piyasalarda oluşan hareketlilik ile dolar rekor seviyelere ulaşırken yatırımcılar ise yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğunu, doların kaç liradan alınıp satıldığını merak etmeye başladı. 24 Eylül döviz fiyatları şöyle..

Haber Merkezi Yeni Şafak
24 Eylül döviz fiyatları..
24 Eylül döviz fiyatları..

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, dolar 7.70 lira ile yeni tarihi yüksek düzeye yükseldi.

Altında kritik detay: Kullanıma başlanmasıyla fiyatlar düşüşe geçecek
EKONOMİ
Altında kritik detay: Kullanıma başlanmasıyla fiyatlar düşüşe geçecek

DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (24 EYLÜL DÖVİZ FİYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7050 liradan, avro 8,9830 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,7030 liradan alınan dolar, 7,7050 liradan satılıyor. 8,9810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9830 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9910 lira olmuştu.

Karadeniz'deki doğalgaz keşfi sonrası şanslı 12 il: Daha ucuza kullanacaklar
EKONOMİ
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi sonrası şanslı 12 il: Daha ucuza kullanacaklar
Abone Ol Google News
Gaz keşfisonrası şanslı 12 il

Gaz keşfi
sonrası şanslı 12 il

Diğer illere göre daha ucuza kullanacaklar.
Yerli otodadikkat çeken karar

Yerli otoda
dikkat çeken karar

​Acele olarak kamulaştırılıp yıkıma başlanacak.
Fransada çatısı çöken Marsilya hastanesini su bastı

Rafael jetleri Doğu Akdeniz'deki dengeyi değiştirmez.

27 adrese<br>eş zamanlı baskın

27 adrese
eş zamanlı baskın

​Çok sayıda FETÖ üyesi gözaltına alındı.
Zamana karşı kurtarma yarışı

Zamana karşı kurtarma yarışı

​Dünya bu görüntüleri konuşuyor, yüzlercesi tek tek öldü.
Nakış gibi işleniyor

Nakış gibi işleniyor

​750 milyon liralık dev projede sona yaklaşıldı.
Koronaya<br>karşı etkisiz

Koronaya
karşı etkisiz

​Japon uzmanlar tartışmalara son noktayı koydu.
Mahalle savaş<br>alanına döndü

Mahalle savaş
alanına döndü

​İki aile bıçak ve silahlarla birbirine girdi.
Tehdit işe yaramadı

Tehdit işe yaramadı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler.
Aşıda güzel<br>şeyler olacak

Aşıda güzel
şeyler olacak

​Çoğaltılan aşılar üç aşamada denenecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.