Dolar güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün düzenlenecek Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin beklentilerin ağırlık kazanması ve ABD para biriminin küresel piyasalarda güçlenmesiyle, dolar 7.70 lira ile yeni tarihi yüksek düzeye yükseldi.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (24 EYLÜL DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7050 liradan, avro 8,9830 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7030 liradan alınan dolar, 7,7050 liradan satılıyor. 8,9810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,9830 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9910 lira olmuştu.