Ekonomi Borsada yükseliş sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

25 Ocak borsa açılış rakamları: BIST 100 endeksi haftaya nasıl başladı?

Borsada yükseliş sürüyor

Rekor üstüne rekor kıran borsada yeni haftanın ilk işlem gününe ait başlangıç rakamları belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,92 değer kazanarak 1.556,57 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,12 puan ve yüzde 0,92 artarak 1.556,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,92 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta artarken, en çok kazandıran yüzde 3,06 ile turizm oldu.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybederek 1.542,45 puana geriledi.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan kısıtlamalarla birlikte küresel bazda daha güçlü teşvik paketlerine ilişkin beklentilerin, pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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