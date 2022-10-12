Ekonomi 2,6 milyon kişinin işine aracılık ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2,6 milyon kişinin işine aracılık ediyor

Online iş bulma platformlarından Kariyer.net, Türkiye istihdam piyasasına katkısını ortaya koyduğu ekonomik etki raporunu açıkladı.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
2,6 milyon kişinin işine aracılık ediyor
​2,6 milyon kişinin işine aracılık ediyor

Kariyer.net, Türkiye istihdam piyasasına katkısını ortaya koyduğu ekonomik etki raporunu açıkladı. Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından hazırlanan çalışmanın sonuçlarına göre; 2019-2021 döneminde yılda ortalama 1,6 milyondan fazla kişi yeni işini Kariyer.net ile buldu. Bu etki, Kariyer.net ekosisteminde yer alan platformlar da dahil edildiğinde doğrudan ve dolaylı olarak yılda 2,6 milyon kişiye erişiyor. Son 10 yıldaki etki değerlendirildiğinde ise Kariyer.net ve İşin Olsun platformları üzerinden sağlanan doğrudan istihdam etkisinin 8,6 milyonu bulduğu belirtildi. Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, yaptıkları girişimlerle Türkiye’de işgücü piyasasının gelişimine ve dönüşümüne öncülük ederek istihdama büyük katkı sağladıklarını belirtti.

GÜNLÜK 950 BİN ZİYARETÇİ

Uysal, şunları kaydetti: “Kariyer.net’te yılda ortalama 240 bin ilan yayınlanıyor ve günlük toplam 950 binden fazla ziyaret gerçekleşiyor. Her gün 6 binden fazla yeni aday platforma ekleniyor.”

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