26. Tüketici Ödülleri sahiplerini bekliyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvuruların, 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 17.30’a kadar “Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 9. Km.) No:151 Ek Bina (B Blok) 1.Kat Oda:107 Çankaya/Ankara” adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.
Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur.