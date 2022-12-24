Ekonomi 26 Tüketici Ödülleri sahiplerini bekliyor
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26. Tüketici Ödülleri sahiplerini bekliyor

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2022 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
26. Tüketici Ödülleri sahiplerini bekliyor
26. Tüketici Ödülleri.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvuruların, 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 17.30’a kadar “Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 9. Km.) No:151 Ek Bina (B Blok) 1.Kat Oda:107 Çankaya/Ankara” adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.

Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur.

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