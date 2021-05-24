Ekonomi 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda 277 milyon TL ödeme yapılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayındaki şartlı eğitim, şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yanık, söz konusu sosyal yardım programları ile çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve lohusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.

Kronik rahatsızlığı olan 2 bin 30 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL yardım

Bakan Yanık, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, “2 bin 30 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız” ifadelerine yer verdi.

  • Bakan Yanık, Kronik Hastalık Yardım Ödemelerinin 25 Mayıs 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

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