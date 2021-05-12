278 zabıta memuru alınacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: Güzel günler bizi bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.