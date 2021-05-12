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Ekonomi 278 zabıta memuru alınacak
BASIN İLAN

278 zabıta memuru alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 278 zabıta memuru alacağını duyurdu. Belediye, alımların 12 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
278 zabıta memuru alınacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 278 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

Sınava girmek isteyen adaylar, 21.06.2021 - 27.06.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

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