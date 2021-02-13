Ekonomi 280 şoför alınacak
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280 şoför alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, 280 şoför alacağını duyurdu. Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda toplam 280 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

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