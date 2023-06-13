28,5 milyon doları aştı: Doğu Karadeniz'den rekor ihracat

"Toplamda yapı ve inşaat malzemeleri ithalat hacmi 1 milyar 22 milyon dolar olan Gürcistan pazarından dahi bölgenin aldığı pay yüzde 3'ler düzeyinde. Bu payın en az yüzde 20'ler düzeyine çıkarılması konusunda da çalışma yapacağız. Aynı şekilde 12 milyar 500 milyon dolar düzeyinde inşaat ve yapı malzemeleri ithalatı bulunan Rusya pazarından da etkin şekilde pay alınabilmesi için yurt dışı programlarına ağırlık vereceğiz."