Ekonomi 3 haftada siparişiniz teslim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 haftada siparişiniz teslim

Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu (EURATEX) İstanbul Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı eş zamanlı olarak dün başladı. Programda küresel moda endüstrisinin geleceği, sürdürülebilir ekonomi ile yeni trendler mercek altına alınıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
50 global alıcı ve dev markalar İstanbul'da
50 global alıcı ve dev markalar İstanbul'da

Konferansın ikinci gününde ihracatçılarla 50 global alıcı arasında gerçekleştirilecek B2B görüşmelerde 250 milyon dolarlık satış hedefleniyor.

HEDEF İLK ÜÇ

Etkinliğin açılışında konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "Üretimde marka, hızlı modada lider ülkeyiz. 3 haftada sipariş teslim edebiliyoruz. Daha da önemlisi küresel ölçekte en az 5 marka çıkarmak istiyoruz" dedi. Gültepe, bu noktaya tüm paydaşların dayanışması ve "ortak akıl" ile geldiklerini ifade ederek, Türkiye’nin, yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracatı ile dünyanın 6’ncı büyük hazır giyim tedarikçisi olduğunu ve katma değerli, markalı üretim ile küresel rekabette 3 büyük oyuncudan biri olmayı hedeflediğini kaydetti. TGSD Başkanı Hadi Karasu ise Türkiye'nin yeni markalar çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

  • GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENSİN ÇAĞRISI
  • EURATEX Yönetim Kurulu Başkanı Alberto Paccanelli de, ekonomilerinin gelişimi için AB ve Türkiye arasında güçlü bir ortaklığın önemli olduğunun altını çizdi. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise, 2018’i yaklaşık 8,5 milyar dolar ihracat ile kapattıklarını belirterek, sürdürülebilirliğin,hem kaynakların verimli kullanılması hem de ticaretin ana argümanları arasında ilk sıralara çıkması açısından önem taşıdığını dile getirdi.

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