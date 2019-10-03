3 haftada siparişiniz teslim

Konferansın ikinci gününde ihracatçılarla 50 global alıcı arasında gerçekleştirilecek B2B görüşmelerde 250 milyon dolarlık satış hedefleniyor.

HEDEF İLK ÜÇ

Etkinliğin açılışında konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "Üretimde marka, hızlı modada lider ülkeyiz. 3 haftada sipariş teslim edebiliyoruz. Daha da önemlisi küresel ölçekte en az 5 marka çıkarmak istiyoruz" dedi. Gültepe, bu noktaya tüm paydaşların dayanışması ve "ortak akıl" ile geldiklerini ifade ederek, Türkiye’nin, yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracatı ile dünyanın 6’ncı büyük hazır giyim tedarikçisi olduğunu ve katma değerli, markalı üretim ile küresel rekabette 3 büyük oyuncudan biri olmayı hedeflediğini kaydetti. TGSD Başkanı Hadi Karasu ise Türkiye'nin yeni markalar çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENSİN ÇAĞRISI

EURATEX Yönetim Kurulu Başkanı Alberto Paccanelli de, ekonomilerinin gelişimi için AB ve Türkiye arasında güçlü bir ortaklığın önemli olduğunun altını çizdi. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise, 2018’i yaklaşık 8,5 milyar dolar ihracat ile kapattıklarını belirterek, sürdürülebilirliğin,hem kaynakların verimli kullanılması hem de ticaretin ana argümanları arasında ilk sıralara çıkması açısından önem taşıdığını dile getirdi.