Doların fiyatı ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB), artış beklentilerine karşın faizi sabit tutması, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde de yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, enflasyon verilerinin açıklanacağı yeni güne de bu düzeylerde başladı.
DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 8,4300 liradan, avro 9,8250 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,4280 liradan alınan dolar, 8,4300 liradan satılıyor. 9,8230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8250 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8180 lira olmuştu.