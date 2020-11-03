3 Kasım döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu? Doların fiyatı ne kadar oldu? Döviz fiyatlarında 3 Kasım tarihine ilişkin rakamlar belli oldu. Dolar fiyatlarındaki tarihi seviyelerin ardından yatırımcılar yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğunu, euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte döviz fiyatlarında son durum..

Haber Merkezi 03 Kasım 2020, 10:20 Son Güncelleme: 03 Kasım 2020, 10:42 Yeni Şafak