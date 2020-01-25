Ekonomi 3 yıllık TL varlıkları 101 kazandırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 yıllık TL varlıkları %101 kazandırdı

Finansal yatırım araçlarının getirilerine ilişkin değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ağustos 2018'den bugüne Türk Lirası varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde etti" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ağustos 2018'den bugüne Türk lirası varlıklarına güvenenlerin, yatırım yapanların kazandığını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini değerlendirdi.

Borsa ve devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Ağustos 2018'den bugüne Türk lirası varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı."

EN YÜKSEK GETİRİ DİBS'DEN

Albayrak, paylaşımında konuya ilişkin bir infografiğe de yer verdi. Finansal yatırım araçlarının getirilerinin karşılaştırmalı olarak gösterildiği infografiğe göre, 31 Ağustos 2018'den bugüne dolar ve avro, Türk lirası karşısında sırasıyla yüzde 9,8 ve yüzde 13,7 değer kaybetti. Söz konusu dönemde orta vadeli DİBS, yatırımcısına yüzde 68,3 getiri sağladı. 2019 yılında da uzun ve orta vadeli DİBS yatırımcısı, sırasıyla yüzde 39,1 ve yüzde 34 getiri elde etti. Geçen yıl BIST 100 endeksi yüzde 29,7 değer kazandı.

Altına dayalı kira sertifikası ihracı 3 şubat'ta başlıyor

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 3 Şubat 2020 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 3 Şubat 2020 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.

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