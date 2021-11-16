Ekonomi 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek Mithatpaşa Tünellerinin 45 gün sonra açılması bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek: Mithatpaşa Tünelleri’nin 45 gün sonra açılması bekleniyor

Zonguldak’tan Kilimli’ye ulaşımın sağlanacağı ve mesafenin kısalacağı Mithatpaşa Tünelleri’nin bulunduğu tünel ve kavşak çalışmalarının yıl sonu tamamlanarak kullanıma sunulması bekleniyor. Tünellerle birlikte 30 dakikalık ilçe yolu 5 dakikaya inecek.

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Haber Merkezi İHA
30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek: Mithatpaşa Tünelleri’nin 45 gün sonra açılması bekleniyor
Mithatpaşa Tünelleri

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muammer Avcı, K-1 farklı seviyeli köprü kavşağı ile başlayan dört sıralı tünel ve bölünmüş yollarla Kilimli ilçesine bağlanacak olan projenin tamamlanmasına 45 gün kaldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile gerçekleştirilen projede tünellerdeki aydınlatma, elektro manyetik, fiber kablo, sensör, havalandırma motorlarının kurulması gibi çalışmalar sürüyor.

İHA

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Avcı, "K-1 farklı seviyeli köprülü kavşağı ile başlayıp, 4 sıralı tünel ve bölünmüş yollarla Kilimli ilçemize bağlayacak olan projenin, tamamlanmasına 45 gün kaldı. Cumhurbaşkanımızın daimi talimatları ile takibini gerçekleştirdiğimiz projede, tünel içlerindeki, aydınlatma, elektromekanik işler, fiber kablo serimi, sensörler, havalandırma fan motorları, gabarilerin montajı aşamasına gelinmiştir. Yine mevcut serimi yapılan bitüm alaşımlı sathi kaplama asfaltın, binder ve son aşınma katının serimine 17 Kasım 2021 günü başlanacaktır. Diğer yandan projenin tamamında yapılan peyzaj, çevre düzenlemeleri, şevler ve tünellerin giriş ayna düzenlemeleri devam etmektedir. Zonguldak’ımıza olan sevdamızı, yürüyen, biten, başlayacak olan projelerimizle göstermeye devam edeceğiz. Bu projemizi de, 31.12.2021 tarihinde bitirme hedefimiz devam etmekte olup, çalışmalar planladığı hız ve zamanlama ile devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor: Mithatpaşa Tünelleri'nde sona gelindi
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Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tüneli 1 ve 2'nin temeli, 2 Ağustos 2013'te dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı.
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Mithatpaşa Mahallesi ve Yeşil Mahalle arasındaki güzergahta gidiş ve geliş şeklinde yan yana inşa edilen bin 860'şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar, 2018'in temmuz ayında ödenek yetersizliğinden durdu. Tünel inşaatı, Karayolları 15'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından 9 Ocak 2019'da tekrar başladı.
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Mithatpaşa Tünelleri'nin hizmete alınmasıyla birlikte Zonguldak- Kilimli arasındaki 10.8 kilometrelik yol, 5.7 kilometreye, yolculuk süresi ise 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.
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45 yıllık hayal gerçek oluyor 1975 yılında dönemin Zonguldak Belediye Başkanı Hüseyin Öztek'in gündeme getirdiği, ancak yapılamayan Mithatpaşa Tünelleri, 45 yıl sonra bitme aşamasına geldi. Mithatpaşa-1 Tüneli´nde ışık görünürken, hemen yanındaki Mithatpaşa-2 Tüneli´nde ise ışığa 39 metre kaldı. Tünelin ışık görme töreninin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılması planlanıyor.
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Bir an önce bitmesini bekliyoruz Tünelin açılmasını heyecanla beklediklerini ifade eden Ramazan Petekli isimli vatandaş, uzun süredir süren çalışmaların sona gelindiğini söyledi.
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Tünellerin kentin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını düşündüğünü söyleyen Petekli, Burası bitme aşamasına geldi. Normalde 20 yıl öne bu tünellerin yapılması lazımdı. Geç kalındı, çünkü yollarımız kötü. Yıllardır bekleniyor Zonguldak'ta. Zonguldak için büyük bir başarı. 49 yıldır böyleyiz. İlk defa bu kadar hızlı çalışma olduğunu gördük. Yarıda bırakmasınlar artık. Bir ara yarıda kaldı. Bir an önce bitmesini bekliyoruz dedi.
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Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor: Mithatpaşa Tünelleri'nde sona gelindi
Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatması amacıyla 1975 yılında planlanan ancak 2013 yılında temelleri atılan Mithatpaşa Tünelleri inşaatında sona gelindi. Tünellerle birlikte 30 dakikalık ilçe yolu 5 dakikaya inecek.


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