30 milyar liralık kulis

Bu senenin başında yürürlüğe giren ve kamuoyunda ‘E-ticaret yasası’ olarak bilinen düzenleme, son yıllarda büyük bir sıçrama gerçekleştiren online ticaretin daha rekabetçi olmasını amaçlıyor. Birçok ülkeye örnek olan ‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kilit noktası ise piyasadaki firmaların tekelleşmesini önlemek. Buna göre, piyasayı ele geçirecek ve özellikle küçük firmaları olumsuz etkileyecek bir pazar büyüklüğüne ulaşılmaması gerekiyor.

E-İHRACATI BAHANE EDİYOR

Kanundaki yasal işlem hacmi ve ciro sınırı aşan şirket, devlete belirlenen oranlarda ödeme yapacak. Son olarak, piyasa büyüklüğü itibarıyla yasal limiti aşan Trendyol’un devlete 30 milyar lira ödemesi gerektiği ifade ediliyor. Devletin kanunen alacağını vermek istemeyen firmanın bürokrasi ve Ankara'daki bazı çevrelerde kulis faaliyetlerine başladığı öğrenildi. Yurt dışına yapılan e-ihracatı bahane ederek, 30 milyar liralık ödemeyi yapmak istemeyen Trendyol’un toplam cirosundan zaten dış ticaret işlemlerinin düşüldüğü belirtildi. Yani, yasa gereğince ortaya çıkan rakam, zaten ihracat payı düşülerek hesaplandı. Konu hakkında Yeni Şafak’a konuşan kaynaklar, “Eğer şirket cirosu, ihracat dahile edilerek hesaplansaydı, devletin alacağı 60 milyar lirayı bulacaktı. Burada çok net olarak, yasada belirlenen sınırın aşılması durumu ve ödenmesi gereken bir rakam var” bilgisini verdi.

AMAÇ E-TİCARETTE REKABETİ VE KÜÇÜK FİRMALARI KORUMAK

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründe rekabet koşullarının yerli firmalar lehine daha adil şekilde düzenlenmesi amacıyla hazırlanan, Meclis’te de bütün partilerin desteğiyle kabul edilen ‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki’ Kanun, CHP’nin itirazı nedeniyle Anayasa Mahmekesi’ne (AYM) taşınmıştı. CHP’nin itiraz süresinin dolmasına 1 gün kala AYM’ye yaptığı itirazın ardından bir e-ticaret firmasının medya ve siyaset tarafındaki yoğun kulis faaliyetleri dikkat çekmişti.

YASA NEDEN HEDEFTE?

Yasanın en önemli noktalarından biri ‘Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılara Getirilen Yükümlülükler’ başlığı ile veriliyor. Kanunda, net işlem hacmi 10 milyar liranın üzerindeki elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların lisanslanmasına yönelik düzenleme yer alıyor. Bu düzenlemeyle, pazara yeni giren işletmelerin eşit şartlarda rekabetini sağlayabilmek ve belli büyüklükteki işletmelerin serbest piyasa şartlarını bozucu faaliyet göstermesini engellemek amacıyla belli büyüklükteki e-ticaret işletmelerinin lisanslandırılması amaçlanıyor. Ayrıca, rekabeti bozucu reklam verilmesinin önlenmesi ve rakipleri dışlayıcı faaliyetlerin engellenmesi için 30 milyar TL’ye kadar yüzde 2 ve 30 milyar ve üzeri için yüzde 0,3 oranında sınır getiriliyor. Bu yükümlülüklere uymak istemeyen firmalar ise farklı mecralardaki girişimlerle yasayı delmeye çalışıyor.







