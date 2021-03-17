Ekonomi 300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecek
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300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verileceğini duyurdu. Belediye plakaların 26 Mart'ta Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 100 adet plaka 30 yıl süreyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleye katılmak isteyen isteklilerden istenilen belgeler, ihale tarihi, evrak teslim süresi ve diğer ayrıntıları buradan öğrenebilirsiniz

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