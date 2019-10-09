311 milyon dolarlık hisse senedi aldılar

Türk para ve sermaye piyasaları dün yine önemli bir sınavdan başarıyla çıktı. Türkiye’yi oturduğu yerden twitlerle tehdit edenler piyasalarda ufak çaplı bir paniğe neden olsa da günün sonunda kayıpların önemli bir kısmı geri alındı. Bir önceki günü 102 bin 993 puandan tamamlayan Bist 100 endeksi dün gün içinde en yüksek 102 bin 817, en düşük ise 100 bin 656 puanı gördü. Gün sonu kapanışı da 101 bin 859 puan oldu. Benzer bir durum döviz cephesinde de yaşandı. Dolar kuru 5,85’e kadar yükselip ardından 5,81 seviyelerine kadar geriledi. Yabancı yatırımcıların iştahının da sürdüğü gözlendi. Dün alım ve satımlarda rol oynayan yabancı yatırımcı, borsada 8 ayın en güçlü alımını 311 milyon dolar ile eylül ayında yaptı. Temmuz ve ağustos aylarında toplam 528 milyon dolarlık net satım yapan yabancı yatırımcılar eylülde bu satışların 311 milyon dolarlık kısmını geri aldı.

FAİZ İNDİRİMİ ETKİLİ OLDU

Yabancı yatırımcıların yıl başından bu yana gerçekleştirdikleri işlemlere bakıldığında ise eylül ayını toplamda 153 milyon dolarlık satışla tamamladıkları görüldü. 2018'in 9 ayında toplam 2,1 milyar dolarlık net satış gerçekleştiren yabancı yatırımcıların, bu yılın aynı döneminde oldukça sınırlı tutarda satış tarafında yer almaları dikkati çekti. BIST 100 endeksi, eylülde Türk lirası bazında yüzde 8,60, dolar bazında ise yüzde 12,27 değer kazandı.

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Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikaları ve dünya genelinde etkili olan faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar devam edebileceğini, bunun da pay piyasalarını destekleyeceğini ifade etti. Fed'in yıl sonuna kadar en az 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, yurt içinde ekonomi yönetiminin proaktif adımları ile Türk lirası varlıklarda sağlanan sakin seyrin yabancı yatırımcıları alım yönünde destekleyeceğini bildirdi. Yabancılar eylülde en çok Bim hissesi aldı. Bim’i Halkbank ve Türk Hava Yolları izledi.