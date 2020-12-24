Bakanlık listeyi yayınladı: 33 bin kişiye iş kapısı açılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Kasım 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

33 BİN 904 KİŞİYE YENİ İŞ KAPISI

Buna göre, kasımda 1009 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 25 milyar 331 milyon 980 bin 766 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 33 bin 903 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

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Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 92 milyon 549 bin 893 lira olan ve 2 bin 760 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 109 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

13 BİN KİŞİ İŞ BAŞI YAPTI

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlanarak vize alan firmaların sabit yatırım tutarı 4 milyar 633 milyon 506 bin 874 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 12 bin 923 olarak gerçekleşti.

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FOTOĞRAF 12 Palu ilçesinde 3 çocuk annesi Gülsüm Özmen, 4 yıl önce alt komşusunu ziyarete gittiğinde, telefonunda istiridye mantarı gördü. Daha sonra komşusunun teyzesinin Adana'da istiridye mantarı ürettiğini öğrenen Özmen, durumu eşi Ayhan Özmen’e de (33) anlattı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün düzenlediği kursa giderek sertifika alan Özman, daha sonra dışarıdan temin ettiği 5 kilo tohumdan 6 poşet kompost yaparak evinin banyosunda üretime başladı. 6 poşetin 3'ünden verim alan Özmen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün 'Genç Çiftçi’ projesine başvuru yaptı. 30 bin TL hibe ile istiridye mantarı üretimine başlayan Özmen, 8 ton komposttan yaklaşık 2,5 ton istiridye mantarı elde etmeye başladı. Mantarı perakende de 17,5 TL’ye, toptan ise 15 liraya veren çift, alacakları desteklerle işlerini büyütüp üretime katkıda bulunmayı hedefliyor. Mantar üreticiliğinin özveri isteyen bir iş olduğunu ifade eden Gülsüm Özmen, üretime başlama hikayesinden bahsederek, şunları söyledi: Alt komşuma gittiğimde bir fotoğraf gördüm. ‘Bunu bana atar mısın, nerede buldun?’ dedim. O da ‘teyzem Adana'da üretiyor’ dedi. Öyle bir merakla 3 gün kursa gittim, sertifika aldım. Devlet genç çiftçilere hibe veriyordu, başvurdum ve çıktı. Bir baktım bu işin içerisindeyim. Çok şükür iyiyiz. Üretimi ben yapıyorum. Eşim dışarıda ben içeride 4 yıldır devam ediyoruz. Temennim pazarımı genişleterek işimi büyütmek. İnşallah yeni teşviklerden faydalanırsam bu işi daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyorum. Severek, hepsiyle konuşarak, aşk ile yapıyorum bu işi. Belki de beni başarılı kılan budur. Şu an içeride 8 ton kompostumuz var. 1 ton alamadı. İlk hasadın sonundayız. İnşallah diğer flaşlarda 2-2,5 tona tamamlayacağım.” Gülsüm Özmen'in eşi Ayhan Özmen ise, 2017'de bir hevesle bu işe girdiklerini aktararak, 2-3 yıl boyunca internetten araştırdık. Daha sonra bir firmadan 5 kilo tohum getirttim. Tohumu saman ve kepekle karıştırıp ekim yaptım. 6 poşetten 3'ü çöp oldu. Diğerinden verim aldık. Verim aldığımız poşetlerin resmini çekerek ilçe tarım müdürümüze referans olarak götürdük. Kendileri de beğendi, bize çok yardımcı oldu. Rabbim büyüklerimizden razı olsun. Eşim hibe aldı. 2017'den 2020'ye kadar devam ediyoruz. Mantar ilgi gerektiren zahmetli bir iş. Palu ve Kovancılar ilçelerinde satışımız bittikten sonra koronavirüs nedeniyle yaşlı müşterilerimiz evinden dışarı çıkamıyor. Onlar için evlere sipariş götürüyoruz dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da bakanlık olarak 3 yıl süresince 18-40 yaş arasında işsiz olan vatandaşların köye dönüşlerini ve üretime katkı sunmalarını sağlamak amacıyla Gülsüm Özmen’i ‘Genç Çiftçi’ projesinden faydalandırdıklarını söyledi. 30 bin TL hibe ile binlerce genci üretime kazandırdıklarını, Elazığ’da 669 kişiye değişik sektörlerde destek verdiklerini kaydeden Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bizler bakanlık olarak bu desteklerimize devam edeceğiz ve Resmi Gazetede yayımlanan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde yüzde 50 hibeli olarak bu tarz üretim tesislerinin yeni tesisi, kapasitesi ve modernizasyonu kapsamında desteklerimiz devam edecek.” Komşusunda görüp kursa gitti aldığı hibe ile kendi işinin patronu oldu Devlet desteği ile yapılan girişimlere bir yenisi daha eklendi. Elazığ'ın Palu ilçesinde oturan 32 yaşındaki Gülsüm Özmen, komşusunda fotoğrafını gördüğü istiridye mantarının üretimi için aldığı hibe desteği ile kendi işinin patronu oldu. Yılda 2,5 ton istiridye mantarı üreten Özmen, "Alt komşuma gittiğimde bir fotoğraf gördüm. Bunu bana atar mısın, nereden buldun? dedim. O da 'teyzem Adana'da üretiyor' dedi. Öyle bir merakla 3 gün kursa gittim ve sertifika aldım. Devlet, genç çiftçilere hibe veriyordu. Başvurdum ve çıktı. Bir baktım bu işin içerisindeyim" dedi. BiP'te paylaş

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