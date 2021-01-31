Ekonomi 337 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak
BASIN İLAN

337 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağını bildirdi. Başkanlık, 337 personel alınacağını ve 1 Şubat'tan 10 Şubat'a kadar süreceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gelir İdaresi Başkanlığı.
Gelir İdaresi Başkanlığı.

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvurular, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığına ait ilana ulaşmak için tıklayınız

Abone Ol Google News
Kılıçdaroğlunun misafirine ilk dava

Kılıçdaroğlu'nun misafirine ilk dava

​Dernek değil depo olarak kullanıyoruz.
Vaka artışında mutasyon şüphesi

Vaka artışında mutasyon şüphesi

​Türkiye'de detaylı izlemesi yapılıyor.
ABD hiçders almamış

ABD hiç
ders almamış

​Teröre kalkan olmaya tam gaz devam ediyor.
CHP'de İnce alarmı

CHP'de İnce alarmı

​İkinci istifa dalgası her an gelebilir.
Korku filmi gibiydi

Korku filmi gibiydi

​Üç Türk denizci Türkiye'ye geldi.

Tarımsal ürünlere <br>üç ayaklı takip

Tarımsal ürünlere
üç ayaklı takip

​Fiyatlara yansımadan çözüm üretilecek.
80 gündür <br>teşkilat yok

80 gündür
teşkilat yok

CHP, ​Gaziantep'te dikiş tutturamadı.
Karabağ'da<br>gözlem başladı

Karabağ'da
gözlem başladı

​60 Türk ve 60 Rus askeri görev yapacak.
Magandaya tepki yağdı

Magandaya tepki yağdı

​Ünlü futbol menajeri drift yaparak trafiği tehlikeye attı.
Yeni lider Fenerbahçe

Yeni lider Fenerbahçe

​Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe maç fazlasıyla zirvede.
LGBT provokasyonuna<br>2 tutuklama

LGBT provokasyonuna
2 tutuklama

Kabe fotoğrafını yere sermiştiler.
500 çocuğun <br>yüzü güldü

500 çocuğun
yüzü güldü

"Yardım yapan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."
Kar kış demeden <br>yardıma koştular

Kar kış demeden
yardıma koştular

Kalp hastasının yardımına ekipler yetişti.
Torbacı dehşeti

Torbacı dehşeti

​Sokak ortasında kurşunladılar.
Eşi 'sokağa at' demişti

Eşi 'sokağa at' demişti

​10 yaşındaki oğlu hem eli hem ayağı oldu.
Koronavirüste <br>son durum

Koronavirüste
son durum

​Bakanlık 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.