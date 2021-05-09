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Ekonomi 34 milyar liralık büyüklük E-pazaryeri hacmiyüzde 42 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

34 milyar liralık büyüklük: E-pazaryeri hacmi yüzde 42 arttı

Türkiye’de e-pazaryerlerinin ticaret hacmi 34,1 milyar liraya ulaştı. Vatandaşların tercihinde uygun fiyat, zaman tasarrufu ve ürün çeşitliliği etkili oldu .

Haber Merkezi Yeni Şafak
34 milyar liralık büyüklük: E-pazaryeri hacmi yüzde 42 arttı
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret hacmi giderek artan ve pandemi süreciyle beraber daha da büyüyen “e-pazaryerleri”nin büyüklüğü 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 2019 yılına göre yüzde 42,1 artarak 34,1 milyar liraya ulaştı. Perakende e-ticaret tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de hızlı yükselişini sürdürüyor.

UYGUN FİYAT CAZİBESİ

  • Özellikle 2020 yılında yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte, artış eğiliminde olan perakende e-ticaretin kapsam ve ölçeği, ayakkabı, parfüm, giyim, tüketici elektroniği, gıda gibi tüketim ürünleri yönüyle daha da genişleyip, tabana yayıldı. Türkiye’deki e-pazaryerlerinin tüketici nezdindeki değerlendirmeleri yönünde yapılan anketin sonuçlarına bakıldığında, tüketicilerin tercih ettiği alışveriş kanalı dikkati çeken ilk bulgu, çevrim içi kanallar ile fiziki mağazalar arası ayrıma ilişkin oldu.

Buna göre, tüketicilerin fiziki mağazalar yerine çevrim içi kanalları tercih etmesinin temelindeki en önemli motivasyonun, “uygun fiyat” (katılımcıların yüzde 60,7’si), “zaman tasarrufu” (katılımcıların yüzde 50,4’ü) ve “ürün çeşitliliği” (katılımcıların yüzde 45,6’sı) olduğu görüldü.

ÜRÜN DENEME TARİH Mİ OLUYOR?

  • Tüketicilere çevrim içi alışveriş yapmalarını caydıran nedenler sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 30,1’i, herhangi bir neden olmadığını belirtirken, yüzde 26,8’i, “ürünü deneyerek, görerek, dokunarak alma isteği”ni, yüzde 22,7’si “iade güçlüğü”nü, yüzde 20,3’ü, “kişisel verileri paylaşma konusunda duyulan endişesi”ni, yüzde 20,2’si ise “satıcılara güvenmeme ve aldatılma endişesi”ni neden olarak gösterdi.
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