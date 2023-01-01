350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvuru yapacakların ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremeyecek.