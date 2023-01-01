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Ekonomi
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı istihdam edecek.
7:00 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvuru yapacakların ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremeyecek.

Başvurular 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 08:30’da başlayıp 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 17:30’da sona erecek. Adaylar giriş sınavına, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesindeki (https://www.hmb.gov.tr) Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracak.

#Basın İlan Kurumu
#Vergi Müfettiş Yardımcısı
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
1 saat önce
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350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
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