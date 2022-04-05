3600 ek gösterge mayıs ayında Meclis’e gelir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen “4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi”nde konuştu. 3600 ek göstergede çalışmanın son aşamaya geldiğini belirten Bakan Bilgin, “Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz” dedi.

Mayıs ayında 3600’ün Meclis gündemine geleceğini kaydeden Bilgin, “Bunun yanında, kamuda sözleşmeli personellerin durumunu isteğe bağlı olarak düzenlemek, bunu da belli kamu haklarına kavuşturarak çözmek istiyoruz” diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON

Birinci önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu belirten Bilgin, “Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim görevimiz. Bu konuda kısa sürede tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi asgari ücrete yapılan artış. Tarihimizde ilk defa enflasyon yüzde 36 iken, yüzde 50 düzeyinde reel artış yapıldı” dedi.

TEMMUZ’DA FARK ELE ALINACAK

Toplu sözleşme mekanizmalarının devam ettiğini hatırlatan Bilgin, “İşçilerimizle, memurlarımızla o günkü şartlar altında çok önemli toplu sözleşme kararlarına imza attık. Orada çalışanları koruyan enflasyon farkının verilmesi maddesi var. Biz ocakta sadece enflasyon farkını vermedik, yüzde 3 sosyal denge farkını da verdik. Önümüzde temmuz enflasyonu var. Unutmayalım ki temmuzda enflasyon farkını kamu çalışanlarımıza, emeklilerimize yapacağımız düzenlemeyle yeniden ele alacağız” dedi.

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FOTOĞRAF 13 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şırnak'ta bir otelde düzenlenen Memur-Sen teşkilat buluşması toplantısında konuştu. <br><br>​Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlıkla 3600 ek gösterge konusunu da görüştüklerini belirten Yalçın, \"İkinci toplantıyı bitirdik, üçüncü toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak.\" dedi. \"Bu süreçte hizmet kollarımıza ilişkin teknik ekiplerimiz Çalışma Genel Müdürlüğü ile bir araya gelecek.\" ifadelerini kullanan Yalçın, \"3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız.\" ifadelerini kullandı. Yalçın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:<br><br>\"Sözleşmeler konusu da \"Sözleşmeli', 'süreli sözleşmeli', 'kadrolu' gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolaysıyla insanların da iç huzuru bozuluyor. Nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık. Çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Bunun için de iddialıyız kararlıyız.\" 3600 EK GÖSTERGE NEDİR?<br><br>Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. 3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK<br><br>Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90'ını oluşturduğu belirtildi. Memur-Sen'den 3600 ek göstergeyle ilgili heyecanlandıran açıklama Milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları ile ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan bir açıklama geldi. Üçüncü toplantının 10 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatan Yalçın, taleplerinin 2022'de tamamlanması konusunda kararlı olduklarını belirtti. BiP'te paylaş

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