3600 ek gösterge mayıs ayında Meclis’e gelir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen “4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi”nde konuştu. 3600 ek göstergede çalışmanın son aşamaya geldiğini belirten Bakan Bilgin, “Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz” dedi.
Mayıs ayında 3600’ün Meclis gündemine geleceğini kaydeden Bilgin, “Bunun yanında, kamuda sözleşmeli personellerin durumunu isteğe bağlı olarak düzenlemek, bunu da belli kamu haklarına kavuşturarak çözmek istiyoruz” diye konuştu.
ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON Birinci önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu belirten Bilgin, “Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim görevimiz. Bu konuda kısa sürede tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi asgari ücrete yapılan artış. Tarihimizde ilk defa enflasyon yüzde 36 iken, yüzde 50 düzeyinde reel artış yapıldı” dedi. TEMMUZ’DA FARK ELE ALINACAK
Toplu sözleşme mekanizmalarının devam ettiğini hatırlatan Bilgin, “İşçilerimizle, memurlarımızla o günkü şartlar altında çok önemli toplu sözleşme kararlarına imza attık. Orada çalışanları koruyan enflasyon farkının verilmesi maddesi var. Biz ocakta sadece enflasyon farkını vermedik, yüzde 3 sosyal denge farkını da verdik. Önümüzde temmuz enflasyonu var. Unutmayalım ki temmuzda enflasyon farkını kamu çalışanlarımıza, emeklilerimize yapacağımız düzenlemeyle yeniden ele alacağız” dedi.
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şırnak'ta bir otelde düzenlenen Memur-Sen teşkilat buluşması toplantısında konuştu. <br><br>Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.
Bakanlıkla 3600 ek gösterge konusunu da görüştüklerini belirten Yalçın, \"İkinci toplantıyı bitirdik, üçüncü toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak.\" dedi.
\"Bu süreçte hizmet kollarımıza ilişkin teknik ekiplerimiz Çalışma Genel Müdürlüğü ile bir araya gelecek.\" ifadelerini kullanan Yalçın, \"3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız.\" ifadelerini kullandı.
Yalçın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:<br><br>\"Sözleşmeler konusu da \"Sözleşmeli', 'süreli sözleşmeli', 'kadrolu' gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolaysıyla insanların da iç huzuru bozuluyor.
Nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık.
Çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor. Bunun için de iddialıyız kararlıyız.\"
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?<br><br>Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir.
Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.
Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.
Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK<br><br>Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90'ını oluşturduğu belirtildi.
Memur-Sen'den 3600 ek göstergeyle ilgili heyecanlandıran açıklama
Milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları ile ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan bir açıklama geldi. Üçüncü toplantının 10 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatan Yalçın, taleplerinin 2022'de tamamlanması konusunda kararlı olduklarını belirtti.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600'ün önümüzdeki hafta müzakere edileceğini açıkladı.<br><br>Bakan Bilgin, \"Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz\" ifadelerini kullandı.
Bakanlığın çalışmalarda sona gelindiğinin belirtilmesinin ardından Meclis gündeminde öğretmenler için yeni düzenleme devreye girdi.
Öğretmenlerin ardından 3600 ek gösterge kapsamında sayılan polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu haktan yararlanmak için heyecanlı bekleyişi sürüyor.
Ayrıca kapsam dışında kalan birçok unvan için de ek gösterge konusunun gözden geçirilmesine dair talepler gün yüzüne çıktı.
Emekli ikramiyeleri ve maaşlarda ciddi oranda artışa neden olması beklenen 3600 ek gösterge kapsamında bir öğretmenin maaşında 107 liralık brüt artış yaşanacak.<br><br>
820 LİRA ARTIŞ<br><br>Ancak emekli olacak bir öğretmen ise 820 lira birden artış alabilecek.
Eğer 30 yıl hizmet süresine sahip bir kişi ise normal şartlarda alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla ikramiye alabilecek.
2008 yılı ve sonrasında göreve başlayan kişilerde 3600 ek göstergenin çok fazla etkili olmayacağı düşünülüyor.<br><br>
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşıldığı sinyalini vermişti. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama kapsamında 2022 Mayıs ayında Meclis'e konunun intikal etmesini planladıkları aktarılmıştı.
Öte yandan yılın ikinci 6 aylık döneminde verilecek zamlara ek olarak 3600 ek gösterge çalışmasının da yetişip yetişmeyeceği ise merak ediliyor.<br><br>
Şayet Temmuz ayına kadar çalışmanın yetişmesi halinde kanunda belirlenecek şartlara göre değişmekle beraber, 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde memur ve emeklinin alacakları maaşlarda 3600 ek gösterge farkının görülmesi sağlanacak.<br><br>
Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istediklerinin altını çizen Bakan Bilgin, şu an içi dört farklı meslek grubunu kapsayan çalışma için başka statülerde de düzenleme yapılabileceği sinyali verdi.<br><br>
Öncelikli meseleleri arasında yer aldığını ifade eden Bakan Bilgin, 3600 ek göstergenin kısa süre için de çözüme kavuşacağını duyurdu.<br><br>
3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsıyor?<br><br>3600 ek gösterge çalışmalarında şuan için dört meslek grubu yer alıyor. Hemşire, öğretmen, polis ve din görevlilerinin yer aldığı çalışmalar kapsamında, diğer başka statülerin de kapsam dahiline alınması gündeme geldi.
Hukukçular, avukatlar, il müdürleri ve şube müdürlerinin de bu kapsamda düzenlemeden yararlanması talepleri gündemde yerini aldı.<br><br>
A Haber'de katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, \"3600'ü ilan ettik. Bu yıl çözeceğiz.\" demişti.<br><br><br>
Bakanlığın 3600 ek göstergeyle ilgili ciddi bir çalışma yürüttüğünün de altını çizen Oktay, \"Yakında bu mayıs-haziran gibi Meclis'e gelecek inşallah\" ifadelerini kullanmıştı.<br>
3600 ek göstergede sona gelindi: Maaşlarda 820 lira birden artış
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki hafta Memur-Sen ile 3600 ek gösterge konusunun müzakere edileceğini belirterek "En adil şekilde düzenleyeceğiz" dedi. Bu düzenlemeden yararlanmasına kesin gözüyle bakılan öğretmen ve öğretmen emeklilerinin maaşlarına gelecek zamlar sonraki dönemlerde yansıyacak. Emekli olacak bir öğretmen 820 lira birden artış alabilecek. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...