Ekonomi Bakan Bilginden 3600 ek gösterge açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı bu ay sonu yapacağız" dedi. Öte yandan Bilgin, "Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız" şeklinde konuştu.

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3600 en gösterge son dakika... Bakan Bilginden 3600 ek gösterge açıklaması
Bakan Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti; Yatırım, istihdam, büyüme de esas yatırım insana olandır. Üretim gücünün artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Bilişim endüstrisi çağına dönüyoruz. Burada uygulamaya soktuğumuz proje istihdam garantili olacak. Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde istihdam projeleri başlatacağız

EMEKLİLERİN DURUMU GÖRÜŞÜLECEK

Bu programlarla Sanayinin istihdam kabiliyetini çoğaltacağız. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız, çalışanlarımıza sahip çıkıyoruz ve koruyoruz.

Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız. 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı da bu ay sonu yapacağız.

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