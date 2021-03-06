Ekonomi 38 akademik personel alınacak
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38 akademik personel alınacak

İstinye Üniversitesi, 38 akademik personel alacağını duyurdu. Alımların son başvurusu 22 Mart'ta sona erecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstinye Üniversitesi.
İstinye Üniversitesi.

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, personel alımıyla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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