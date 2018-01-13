4 Türk akademisyen Antarktika'ya gitti

Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlık uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde yürütülen "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü'nün, ülkenin gelecekte Antarktika'da bilimsel, teknolojik, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla söz sahibi olması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Özlü, bu konuda sürdürülen çalışmaların hız kazandığını söyledi.

İKİNCİ SEFER 19 ŞUBAT-6 NİSAN

1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin, 9 bilim insanının katılımıyla geçen yıl 26 Şubat-4 Nisan döneminde gerçekleştirildiğini hatırlatan Özlü, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin ise farklı bilim dallarından araştırmacılarla 19 Şubat-6 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

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6 ÜLKE İLE İMZALAR ATILDI

Özlü, Türkiye'nin Antarktika hakkında bilimsel yetkinliğini artırmak için kıtada üssü bulunan Belçika, Bulgaristan, Çekya, Güney Kore, Polonya ve Şili ile antlaşmalar imzaladığını anlattı.

Antlaşmalar çerçevesinde, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi öncesinde yılın ilk Antarktik bilimsel çalışmalarının başladığına dikkati çeken Özlü, "Türkiye'nin, Antarktika'da bilim üssü kurma çalışmalarına katkı sağlamak adına Çekya ve Belçika üssünde araştırma yapacak akademisyenler, yolculuk öncesinde İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile bir araya geldi. Karaca, bilim ekibini Türk bayrağı ile 'beyaz kıta'ya uğurladı. Türk Antarktik Seferi Ekibi'nden 4 akademisyen, diğer ülkelerle ikili iş birlikleri kapsamında Antarktika'ya giderek ön çalışmalara odaklandı." diye konuştu.

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- "Belçika ve Çekya ile araştırma iş birliği"

2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi öncesi başlayan öncü ekip çalışmalarının detaylarını anlatan Özlü, Türk bilim ekibinin, Çekya Üssü ile "James Ross Island Volkanizmasının Kökeni, Yaşı ve Bölge Jeodinamiği ile İlişkisi Projesi"ni gerçekleştireceğini dile getirdi. Söz konusu projeyle bölgenin yer bilimleri ve magmatizma-jeodinamik verilerine dair önemli bilgiler elde edileceğinin altını çizen Özlü, şunları kaydetti:

BUZULLAR İNCELENECEK

"Bu kapsamda, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şafak Altunkaynak ve Araştırma Görevlisi Ayşe Zeynep Çalışkanoğlu Antarktika'ya gitti. Altunkaynak'ın yürütücülüğünde 'James Ross Island Volkanizmasının Kökeni, Yaşı ve Bölge Jeodinamiği ile İlişkisi Projesi' çerçevesinde, Batı Antarktika Rifti ve çevresinde volkanik kayaçların incelenmesiyle jeokimya çalışmaları yapılarak, volkanizma ile buzul erimeleri arasındaki değişimler incelenecek."

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Özlü, ikili iş birlikleri kapsamında Antarktika'ya giden diğer bilim insanlarının ise Bern Üniversitesinden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naci Akçar ve Ankara Üniversitesi araştırmacılarından Serdar Yeşilyurt olduğunu ifade ederek, "Akçar'ın yürütücülüğünde, Belçika ile Prenses Elizabeth Araştırma Üssü Güney Rondane Dağları'nda, 'Doğu Antarktik Buz Örtüsünün Gerileme Tarihçesi Projesi' yürütülecek. Proje kapsamında, Antarktik buz örtüsünde küresel iklim değişikliğinin etkileri incelenecek ve buzul gerilemesi, büyüklüğü, zamanlaması, sıklığı ve buzul altı erozyon süreçleri hakkında veri toplanacak." dedi.