Ekonomi 40 sözleşmeli personel alıyor
BASIN İLAN

40 sözleşmeli personel alıyor

Namık Kemal Üniversitesi, 40 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, ilanın 2 Şubat tarihinde resmi gazetede yayımlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi.

Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, personel alımına ilişkin esaslar, başvuruda istenilen belgeler, aranan özel-genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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