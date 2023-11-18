40 ülkeden 500 firma Helal Expo için geliyor

Helal pazarının 7 trilyon doları aştığını, gelecek 5 yıl içinde de 10 trilyon doları bulabileceğini belirten Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, “10 bini yabancı olmak üzere 40 bini aşkın ziyaretçi öngörüyoruz. Fuarımıza her yıl gıda, gıda teknolojileri, kozmetik, ilaç, tekstil/mütevazi moda alanlarında önemli firmaların katılımı oluyor. Bu yıl İslami finans ve helal turizm ile ilgili sektörlerden de ciddi bir katılımcı talebi var” dedi. Ete; Türkiye, Endonezya ve Malezya'nın, helal ekonomi ürünlerinde ilk 20 ihracatçı arasına girmeyi başardığını ifade ederek, "20'den fazla kalemde üretim ve ihracat yapabilen 3 ülkeden biriyiz” diye konuştu.