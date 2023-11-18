40 ülkeden 500 firma Helal Expo için geliyor

Müslüman ülkelerindeki tüketiciler tarafından gıdaya yapılan harcamaların 2022’de 1.07 trilyon doları aştığına dikkat çeken Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete, bu rakamın 2026 yılına kadar 1.5 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini kaydetti. 2018 yılından beri ‘Uluslararası Aşçılar Şampiyonası’nı fuar ve zirveyle eş zamanlı düzenlediklerini de hatırlatan Ete, Uluslararası Aşçılar Şampiyonası’na bu yıl 1.000 aşçının katılacağı bilgisini de paylaştı.
İhracatta alternatif kapı arayan şirketlerin yoğun ilgi gösterdiği 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo 2023 organizasyonu, 23-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinliğe; bu yıl 40’tan fazla ülkeden 500’ü aşkın yerli ve yabancı firmanın katılması bekleniyor.
CİDDİ BİR KATILIMCI TALEBİ VAR
Helal pazarının 7 trilyon doları aştığını, gelecek 5 yıl içinde de 10 trilyon doları bulabileceğini belirten Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, “10 bini yabancı olmak üzere 40 bini aşkın ziyaretçi öngörüyoruz. Fuarımıza her yıl gıda, gıda teknolojileri, kozmetik, ilaç, tekstil/mütevazi moda alanlarında önemli firmaların katılımı oluyor. Bu yıl İslami finans ve helal turizm ile ilgili sektörlerden de ciddi bir katılımcı talebi var” dedi. Ete; Türkiye, Endonezya ve Malezya'nın, helal ekonomi ürünlerinde ilk 20 ihracatçı arasına girmeyi başardığını ifade ederek, "20'den fazla kalemde üretim ve ihracat yapabilen 3 ülkeden biriyiz” diye konuştu.