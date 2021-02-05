Ekonomi 45 öğretim üyesi alınacak
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45 öğretim üyesi alınacak

Bahçeşehir Üniversitesi, 45 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları”nın hükümlerine göre alım yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeşehir Üniversitesi.
Bahçeşehir Üniversitesi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” , “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına “Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvuruda istenilen genel şartlar, başvuru belgeleri ve başvuru süresiyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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