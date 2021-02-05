45 öğretim üyesi alınacak

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Diplomaside vites yükseldi

Türkiye, koronavirüsün küresel dengeleri değiştirdiği dönemde, sahada ve masada çok boyutlu bir diplomasi yürütüyor. Son bir haftada Afrika’dan Almanya ve İngiltere’ye, Meksika’dan Avustralya’ya kadar birçok ülkeyle üst düzey temas sağlandı. S. Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de Türkiye’ye yakınlaşma için girişimlere başladı.