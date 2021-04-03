Ekonomi 49 kalem koruyucu giyim malzemesi satın alınacak
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49 kalem koruyucu giyim malzemesi satın alınacak

Kayseri'de DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, 49 kalem koruyucu giyim malzemesi satın alınacağını duyurdu. Müdürlük, ihalenin 16 Nisan'da başlayıp açık teklif usulü olacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
49 kalem koruyucu giyim malzemesi satın alınacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

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