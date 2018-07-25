5 ayda artış yüzde 50

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Turizm İstatistik Raporu, İstanbul'un turizmde önemli bir cazibe merkezi olduğunu gözler önüne serdi. Bu yılının Ocak-Mayıs döneminde İstanbul’u ziyaret eden turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 50 arttı. Son 5 yılın en yüksek artışıyla, İstanbul’a gelen turist sayısı 5 milyon 330 bin 567’ye ulaştı. İlk beş ayda Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 30,81 artışla, 11 milyon 462 bin 407 oldu. Uzmanlar yıl sonuna kadar yaklaşık 13 milyon turisti ağırlayarak yeni bir rekor kırılacağını dile getirdi.

Antalya ikinci

Türkiye'ye 5 aylık dönemde gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul'u Antalya takip etti. Antalya 2 milyon 638 bin 806 kişiyle (yüzde 23,2) ikinci, Edirne 1 milyon 95 bin 13 kişiyle (yüzde 9,55) üçüncü, Artvin 922 bin 617 kişiyle (yüzde 8,5) dördüncü ve Muğla 464 bin 708 kişiyle (yüzde 4,5) ile beşinci sırada yer aldı.

Ağırlık Almanlarda

Türkiye’ye gelen turistler milliyetlerine göre incelendiğinde, 2018’in ilk 5 ayında İstanbul’u en çok ziyaret edenler 505 bin 899 kişiyle Almanlar olurken, İranlı turistler 408 bin 239 kişiyle ikinci ve Ruslar 249 bin 350 turistle üçüncü sırada yer aldı. Her üç ülkeden İstanbul’a gelen turist sayısı önceki yıla göre yaklaşık yüzde 58 artış gösterdi. Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayılarında ise geçen yıla oranla yüzde 42,8 artış gerçekleşti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizmde yüksek sezonda aylık bazda yüzde 20, yıllık yüzde 30 civarı bir büyüme olduğunu belirterek, “Bu sezonda İspanya'da, Alman ve İngiliz turist sayısı azaldı, çünkü Türkiye'ye yönelme oldu” dedi.

700 bin kişi sağlık için geldi

İstanbul Uluslararası Sağlık ve Turizmi Derneği (İSTUSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ali Kodan, Türkiye'nin sağlık turizminde son yıllarda yıldız gibi parladığını söyledi. Kodan, “Türkiye'nin medikal turizmde popülaritesi son yıllarda hızla arttı. Fiyat, kalite, teknik şartlar, bekleme süresi ve imkanların yeterli olması gibi nedenlerle tedavi için çok sayıda hasta geliyor. 2017'de Türkiye'ye tedavi için gelen hasta sayısı 700 bin oldu. 2008 yılında kamu ve özel toplamında Türkiye'ye sağlık seyahati gerçekleştiren toplam turist sayısı 75 bin kişiydi. Rakam 10 yılda yaklaşık 10 kat arttı. 2018'de en az 850 bin hastanın tedavi için Türkiye'ye geleceğini, bu rakamın bir milyona yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Hedefimiz ise 2 milyon hasta ve 20 milyar dolar gelir” diye konuştu.

Personel yetmiyor

Turizm sektörünün büyüyen ve istihdam yaratan sektör konumunda olduğunu belirten Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, yeterli personel sayısının olmadığını aktardı. Arifoğlu, “Turizm sektörü, geleneksel tarımsal üretimin gerilediği çoğu gelişmekte olan ülkelerde en önemli endüstri konumunda. Turizm; mahalli ekonomileri hızlı bir şekilde etkilemekte, döviz gelirini arttırmakta ve mevsimlik de olsa istihdam imkanı yaratmakta. Ancak turizm okullarından mezun olanlar, sektörde çalışmak istemiyor. Yani hem kalifiye olan, hem çalışmak isteyecek personel bulmakta güçlük çekmekteyiz” şeklinde konuştu.

682 dolar harcıyor

2017 yılının Ocak-Mayıs aylarına göre 2018 yılında İstanbul’a havayoluyla geliş yüzde 50, deniz yoluyla geliş yüzde 36 oranında arttı. Havayoluyla gelen turistlerin yüzde 78’i Atatürk Havalimanı’nı tercih ederken, aynı dönemde kişi başı harcama tutarı 682 dolar oldu.