5 kamu kurumu memur personel alımı başvuruları başladı

Memur alımları farklı kurumlar ve bakanlıklar tarafından yapılacak. Adaylar bu kurumlara başvuru şartlarını taşımaları durumunda başvuru yapabilecek. Alımı yapılacak bu kamu kurumları adaylardan, Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı arayacak olup KPSS ve diğer nitelikleri taşıyan adaylar başvurularına başlayabilirler.

Sizlerle paylaştığımız kamu kurumlarının duyuruları geçtiğimiz günlerde yapılmış olup başvuruların başlanması bekleniyordu ve başvurular başladı.

5 KAMU KURUMU 64 ELEMAN ALACAK

5 kamu kurumu bünyesine farklı kadrolar ve nitelikler ile 64 memur personel alımı yapacaklar. Alımlar farklı bölgelerdeki birimlere farklı dereceler ile yapılacak.

İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı bünyesindeki memur personel eksikliğini gidermek için 18 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacağını belirtmişti. Başvuruların bugün başlaması ile birlikte adaylar başvuru yapabilecek. Buna göre İçişleri Bakanlığı bünyesine Genel İdari Hizmetleri sınıfında Dernekler Denetçi Yardımcısı alacak olup adaylar başvurularını en geç 12 Ocak 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor.

REKLAM

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı: TİKA bünyesindeki çalışan personel eksikliğini gidermek için alım yapıyor. Başvuruların bugün başlaması ile birlikte yüzlerce aday başvuru yapabilecek. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı bünyesindeki memur eksikliği için 11 kişilik boş kadro ile Uzman Yardımcısı alacak. Adaylara bu yönde Giriş sınavı uygulanacak olup, adayların Giriş sınavına katılabilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavından ve Yabancı Dil sınavından puan almış olmaları gerekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan memur personel eksikliği için en az lise mezunu olan personel alımı yapacağını belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü bu yönde bünyesine 27 kişilik boş kadro ile, Bayburt POMEM 1, Diyarbakır 4, Hakkari 8, Tunceli 2, Şırnak 11 ve Van ilinde 1 kadrolu hizmetli alacaktır. Adalardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranacak olup adayların KPSS puan sıralamasına göre ise Giriş sınavı uygulanacak.

REKLAM

Danıştay Başkanlığı: Danıştay Başkanlığı bünyesine 2 kişilik boş kadro ile Şoför alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde belirtmişti. Yayımlanan ilana göre Danıştay Başkanlığı alım yapacağı kadro için adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Buna göre başvurular en geç 12 Ocak 2018 tarihine kadar yapılması şart.

Adalet Bakanlığı: Adalet Bakanlığı bünyesine 6 kişilik boş kadro ile memur personel alımı yapacağını belirtti. İlana göre Adalet Bakanlığı boş kadrolarına Stajyer Kontrolör alacak. Buna göre adaylardan 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranacak olup ayrıca adayların KPSS puan sıralamasına göre Giriş sınavı yapılacak.

REKLAM

EKONOMİ '55 bin personel alınacak'