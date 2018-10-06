5 liraya domates satan fırsatçı sert kayaya çarptı

Gaziantep'te belediyeye ait pazar yerinde fiyat denetimine çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, alış ve satış fiyatları farklı olan bir pazarcıya yaptığı "Ya fiyatı indir ya da pazarı terk et" uyarısı üzerine sadece domates satan değil, tüm pazarcıların indirim yaptığı, vatandaşların da meyve ve sebzeleri indirimli fiyattan satın alma imkanı bulduğu ortaya çıktı.

İndirim yapmasını istedi

Şahinbey Belediyesi'ne ait Kılınçoğlu mahallesindeki pazar yerini gezen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıtalarla birlikte fiyat etiketlerini kontrol ederken bir pazarcının 70 kuruştan satın aldığı domatesleri 5 liraya sattığını görünce tepki gösterdi.

'Ya fiyatını düzelt ya da bir daha satış yok'

Pazarcıyı uyaran Tahmazoğlu, "Bu kadar fiyat farkı olmaz, ya fiyatını düzelt ya da bizim pazarda bir daha satış yapamazsın" diyerek indirim yapmasını istedi. Uyarının ardından pazarcı domates fiyatını düşürmek zorunda kalırken, mülkiyeti belediyeye ait olan ve cüzi bir kirayla pazarcı esnafına tahsis edilen pazar yerinde Belediye Başkanı'nın denetim yaptığını gören diğer pazarcıların da fiyatları düşürmesi dikkat çekti.

OYNAT 01,03 Belediye başkanından pazarcıya: Ya fiyatı düşürün, ya da tezgahı kapatın Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu pazarda denetim yaptı. Pazarda fiyatları kontrol eden Tahmazoğlu, bir pazarcıdan sattığı domatesin alış faturasını istedi. Faturayı inceleyen belediye başkanı, pazarcının 70 kuruşa aldığı ürünü

5 TL'ye sattığını görünce 'Ya fiyatı düşürün, ya da tezgahı toplayıp kapatın' dedi.





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